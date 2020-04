O certame é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) em parceria com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal.

O resultado final do concurso público para a formação de cadastro de reserva de profissionais que irão atuar no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) foi divulgado nesta segunda-feira, 13.

A lista com cargo, vaga, inscrição e nome do candidato, em ordem alfabética, está publicada no Diário Oficial do Estado. O certame é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) em parceria com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal.

As vagas são destinadas a engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal.

Também consta no Diário a relação dos candidatos que terão a prova discursiva corrigida. O prazo de validade do certame é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Os candidatos poderão obter informações referentes ao concurso público no site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190/3527-0583 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected]

Confira o edital

Comentários