Prefeitura de Mâncio Lima enviou ofício solicitando ao governador Gladson Cameli medidas de restrições de fluxo na Rodovia 405, que liga as duas cidades.

Mesmo sem casos confirmados de Covid-19, a Prefeitura de Mâncio Lima, no interior do Acre, solicitou ao governo do Estado restrições de fluxo na Rodovia 405, que liga o município à cidade de Cruzeiro do Sul. Um ofício foi enviado ao governador Gladson Cameli na segunda-feira (13).

Com 13 novos casos registrados nas últimas 24 horas, o Acre já tem 90 casos da Covid-19, segundo o novo boletim da Secretaria de Saúde (Sesacre) divulgado nesta segunda-feira (13). O número de mortes também subiu, saindo de 2 para 3. A preocupação e os cuidados aumentaram em Mâncio Lima após a Prefeitura de Cruzeiro do Sul confirmar, na noite de domingo (12), os primeiros dois casos da doença na cidade. Apenas 36 quilômetros separaram as duas cidades, sendo que alguns moradores de Mâncio Lima trabalham em Cruzeiro do Sul. A porta-voz do governo do Acre, Mirla Miranda, confirmou que o governo recebeu o ofício, que já houve uma conversa com o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, e que o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 avalia a situação. “Não temos nenhum caso aqui, mas queremos fazer a prevenção tendo em vista que não temos estruturas de saúde. O único hospital de referência do Vale do Juruá é o Hospital do Juruá. Como já surgiram casos positivos em Cruzeiro do Sul, tomamos essa medida como prevenção”, explicou a vice-prefeita de Mâncio Lima, Ângela Valente.

A ideia é evitar a entrada e saída de pessoas da cidade sem necessidade, segundo a vice-prefeita. Ângela falou também que no domingo (12) mais de 300 carros saíram da cidade com destino a Cruzeiro do Sul.

“As pessoas vêm passear aqui, outras vão para Cruzeiro do Sul. No domingo, foi um fluxo grande pessoas que não entendem que estamos de quarentena e foram para o Igarapé Preto e outros locais em Cruzeiro do Sul”, lamentou.

A gestora frisou que o hospital da cidade não tem estruturas para atender e dar assistência às pessoas contaminadas com o vírus. Ela diz que a prefeitura tenta montar um espaço de isolamento para atender os casos.

“Isso é um problema que nosso sistema de saúde não comporta, não comportou no mundo imagina no Brasil e no Acre. Só os serviços essenciais estão funcionando. Estamos tomando esses cuidados. Temos uma dependência muito grande de Cruzeiro do Sul, tem servidores nossos que trabalham lá, abastecimento de gêneros vem de Cruzeiro do Sul e precisamos tomar esses cuidados”, completou.

