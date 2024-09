Iapen é condenado a indenizar policial penal que contraiu tuberculose no presídio

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE), em parceria com a Secretaria de Educação, promoveu na manhã desta segunda-feira, 23, ação do projeto Jovens pela Democracia – que inclui atividades de Educação Cidadã para os alunos do Centro de Jovens e Adultos – CEJA. A programação também ocorrerá nos dias 25 e 27 deste mês.

Ana Cátia, Secretária da Escola Judiciária Eleitoral (EJE), iniciou o evento expressando sua gratidão à instituição por ceder o local e destacou a relevância da cidadania para os estudantes. Ela ressaltou que a cidadania está diretamente ligada à vida das pessoas e que, por meio do voto, a população escolhe seus representantes políticos.

“É fundamental a atenção redobrada ao ato de votar, afinal, buscamos líderes competentes para conduzir nosso estado. É importante estar ciente do que é permitido e do que não é permitido no dia da eleição. É permitido levar anotado o número dos candidatos para votar, porém, é proibido fazer qualquer tipo de propaganda eleitoral, jogar panfletos no chão acarreta crime eleitoral. Vale ressaltar que a votação terá início às 6h e se encerrará às 15h, no Acre”, esclareceu.

A coordenadora do Centro de Jovens e Adultos – CEJA – fez questão de ressaltar aos estudantes sobre a proximidade das eleições e, por essa razão, a equipe do TRE-AC compareceu à escola para fornecer informações sobre o processo eleitoral e a importância do voto.

“O voto é a principal ferramenta que possuímos em nossas mãos, é o nosso poder de decisão. Devemos valorizar e refletir com cuidado ao fazer essa escolha. Portanto, esta iniciativa irá esclarecer todas as dúvidas sobre o processo eleitoral, pois é essencial que jovens e adultos estejam bem-informados sobre as eleições”, afirmou.

Para o estudante do CEJA, Carlos Henrique, a iniciativa do TRE-AC em explicar o processo eleitoral para os alunos é extremamente relevante, pois reafirma o compromisso com a escolha adequada de nossos representantes. Ele destacou a abordagem instrutiva da instituição como bastante esclarecedora e fundamental para os alunos. “Muitas pessoas desconheciam os conceitos abordados sobre as eleições aqui apresentados, e acredito que nosso voto representa uma chance de modificar aquilo que não nos agrada em nossos representantes”, disse.

Escola Judiciária Eleitoral (EJE)

A Escola Judiciária Eleitoral (EJE) tem como missão o constante aperfeiçoamento dos magistrados, servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral, por meio da realização de cursos, atividades e eventos de interesse da comunidade jurídica e da sociedade, relacionados ao Direito Eleitoral com vistas a promoção da educação para a cidadania e da conscientização política. Além disso, desenvolve ações que objetivam promover a educação para a cidadania e estimular o conhecimento acerca do processo eleitoral, oportunizando espaços de diálogo entre a sociedade e a Justiça Eleitoral.

Texto e Foto: Bruna Rosa.