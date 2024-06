Humaitá é derrotado pelo Princesa do Solimões e segue sem ganhar

O Humaitá perdeu para o Princesa do Solimões, do Amazonas, por 3 a 0 neste sábado, no Florestão, e seguem sem ganhar no Campeonato Brasileiro da Série D. Jonas, Esdras e Lucas Goes marcaram os gols do Tubarão.

Sem motivação

O Humaitá vem disputando as partidas da Série D e parece um time sem motivação. O jogo contra o Princesa começou a ser decidido em uma penalidade “infantil” do lateral Jojo em Jonas ainda no primeiro tempo. Jonas cobrou e fez 1 a 0.

Na segunda etapa, Esdras e Lucas Goes em erros da defesa do Tourão definiram o placar.

Segue no G4

Com a vitória, o Princesa do Solimões chegou aos 11 pontos e segue dentro do G4 no grupo A1 da Série D.

“Foi uma vitória importante pelos pontos e também o saldo de gols. Conseguimos recuperar alguns pontos perdidos em casa”, disse o meia Esdras.

Sétima derrota

O Humaitá “somou” a sétima derrota em sete jogos no Brasileiro da Série D. A equipe tem a pior campanha entre todos os times do torneio.

Outros resultados

Porto Velho/RO 5 x 1 São Raimundo/RR

Trem/AP 1 x 1 Manauara/AM

