Homem que teve garrafa no introduzida no ânus após bebedeira em Brasiléia recebe alta

O médico que fez o procedimento, que pediu para não ser identificado, se recusou a comentar o procedimento adotado para a retirada do objeto.

POR TIÃO MAIA

A garrafa de cerveja introduzida no anus de um homem, após uma bebedeira, em Brasileia, no último final de semana, foi extraída na manhã desta segunda-feira (10) sem a necessidade de cirurgia.

O paciente, cujo nome não foi divulgado por questões éticas e humanitárias, ressaltou a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), inclusive já recebeu alta médica.

Consta que o paciente, após a bebedeira, tirou a roupa e acabou por introduzir a garrafa no próprio ânus.

Chamado, o serviço de saúde do hospital regional Raimundo Chaar, constatou o perigo para a saúde e para a própria vida do paciente e decidiu removê-lo para Rio Branco.

