Com Bittar e Flaviano próximos, Gladson vai conversar com Vagner Sales em busca de apoio

O governador Gladson Cameli deverá cumprir agenda em Cruzeiro do Sul no próximo final de semana e entre suas pautas políticas, estará um encontro com ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, patriarca da Família Sales, que tem a esposa, deputada estadual Antônia Sales (MDB), e a filha, deputada federal Jéssica Sales (MDB), sob sua influência.

Na reunião, que deverá ocorrer na casa do ex-prefeito, o governador fará uma convite oficial para que ele sua família ingressem de fato no governo, mesmo após Cameli ter exonerado todos os indicados da família Sales na estrutura do Estado.

Sales chegou a ser nomeado no início da gestão de Gladson como Secretário Extraordinário de Articulação Política, mas após desentendimento com o governador, deixou o cargo, o que causou fissura na relação entre os dois, já que eram muito próximos.

Em abril deste ano, Vagner Sales, ao ser questionado pelo ac24horas sobre a possibilidade de recomposição de sua família com o governo Cameli, afirmou que “não está na minha agenda essa recomposição”, sem repassar maiores detalhes.

Já sua esposa, Antônia Sales, foi mais explícita quanto a insatisfação, mas disse que tomará a decisão apenas no ano que vem. “A respeito da política nós ficamos muito decepcionados com as pessoas que ajudamos chegar ao poder , ainda é muito cedo para avaliar a quem iremos acompanhar nestas eleições, vamos decidir no próximo ano”, disse a matriarca dos Sales.

