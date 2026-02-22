Homem invade convento no Paraná e mata freira de 82 anos a pauladas

Uma freira de 82 anos foi assassinada a pauladas neste sábado (21/2) por um homem que invadiu o convento onde ela morava, provavelmente com a intenção de furtar objetos do local. O crime ocorreu no município de Ivaí, no Paraná.

A vítima se chamava Nadia Gavanski (imagem em destaque). Em nota, a congregação da qual ela fazia parte, as Irmãs Servas de Maria Imaculada, lamentou a morte da irmã e disse que “está colaborando plenamente com as autoridades de segurança pública para que as circunstâncias” do crime sejam resolvidas.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) confirmou o assassinato e informou que o suspeito foi detido durante a tentativa de fuga.

O caso continua sob investigação. O corpo de Nadia será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa (PR).