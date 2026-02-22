Brasil
Homem invade convento no Paraná e mata freira de 82 anos a pauladas
Uma freira de 82 anos foi assassinada a pauladas neste sábado (21/2) por um homem que invadiu o convento onde ela morava, provavelmente com a intenção de furtar objetos do local. O crime ocorreu no município de Ivaí, no Paraná.
A vítima se chamava Nadia Gavanski (imagem em destaque). Em nota, a congregação da qual ela fazia parte, as Irmãs Servas de Maria Imaculada, lamentou a morte da irmã e disse que “está colaborando plenamente com as autoridades de segurança pública para que as circunstâncias” do crime sejam resolvidas.
A Polícia Militar do Paraná (PMPR) confirmou o assassinato e informou que o suspeito foi detido durante a tentativa de fuga.
O caso continua sob investigação. O corpo de Nadia será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa (PR).
Brasil
Acidente com lancha deixa 6 mortos em rio na divisa entre SP e MG
Uma colisão entre uma lancha e um píer terminou com seis mortos, entre eles uma criança de 4 anos, por volta das 23h desse sábado (21/2), no Rio Grande, na região de divisa entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG). Outras nove pessoas foram socorridas com vida e encaminhadas para atendimento médico.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Uberaba (MG), 15 ocupantes estavam na embarcação após deixarem um bar flutuante e seguiam para um rancho quando ocorreu o acidente. Durante o trajeto, a lancha atingiu um píer localizado às margens do rio.
Segundo testemunhas, a estrutura estava sem iluminação no momento da batida.
O resgate contou com a ajuda de moradores da região, além de mergulhadores e equipes da Guarda Civil Municipal de Rifaina. Até o momento, não há confirmação se as vítimas morrerama fogadas em decorrência do impacto.
Os bombeiros informaram que o piloto da lancha não possuía carteira para condução de embarcações emitida pela Marinha do Brasil.
Brasil
Mulher não aceita término e esfaqueia namorado durante briga
Um homem, de 31 anos, foi esfaqueado pela companheira na madrugada desse sábado (21/2), em Rio Verde de Mato Grosso (MS). Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada na unidade de saúde com ferimentos causados por faca.
No hospital, o homem contou que havia discutido com a mulher no dia anterior e decidiu encerrar o relacionamento, pedindo que ela deixasse a casa.
Após a separação, ele resolveu sair com amigos e, ao retornar durante a madrugada, encontrou a companheira em frente à residência. Motivada por ciúmes, ela teria desferido vários golpes no rapaz, atingindo rosto, braços, ombro e costas.
Leia a reportagem completa em TopMídia News.
Brasil
SC: homem é preso por matar cães a machadadas e enterrar corpos
Ainda de acordo com a PM, o vizinho filmou o momento em que o idoso, portando um machado, passou a desferir golpes contra um cachorro de porte médio. Em seguida, o suspeito ainda agrediu um segundo animal. Os casos aconteceram por volta das 9h30min na Rua Edmundo Bell, região próximo ao Museu da Música.
Leia a reprotagem completa em NSC Total.