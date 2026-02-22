Brasil
Veja números da Mega-Sena 2975 e demais sorteios deste sábado (21/2)
A Caixa Econômica Federal sorteou, neste sábado (21/02), o concurso 2.975 da Mega-Sena, com prêmio acumulado de R$ 105 milhões. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As dezenas sorteadas foram:
10 – 44 – 17 – 46 – 35 – 07
Também foram sorteados a Quina (concurso 6.958) e a Timemania (concurso 2.358) também acumularam e foram sorteadas neste sábado. Também foram feitos os sorteios dos concurso 3.618 da Lotofácil, 331 da +Milionária e 1.179 da Dia de Sorte. Veja os resultados:
Lotofácil 3.618
14 – 03 – 01 – 11 – 24 – 22 – 15 – 09 – 20 – 10 – 23 – 05 – 04 – 12 – 21
Quina 6.958
09 – 14 – 55 – 24 – 68
Timemania 2.358
15 – 35 – 70 – 57 – 74 – 53 – 71
+Milionária 331
39 -44 – 04 – 18 – 23 – 12
Dia de Sorte 1.179
03 – 27 – 14 -29 – 17 – 07 – 21
Como apostar na Mega-Sena
Para jogar, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 6 e oferece uma chance em 50.063.860 de ganhar o prêmio principal. Com 15 números, a probabilidade aumenta para 1 em 10.003 por cartela.
O cadastro no aplicativo Loterias Caixa exige registro no site oficial, cartão de crédito e confirmação por e-mail.
Acidente com lancha deixa 6 mortos em rio na divisa entre SP e MG
Uma colisão entre uma lancha e um píer terminou com seis mortos, entre eles uma criança de 4 anos, por volta das 23h desse sábado (21/2), no Rio Grande, na região de divisa entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG). Outras nove pessoas foram socorridas com vida e encaminhadas para atendimento médico.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Uberaba (MG), 15 ocupantes estavam na embarcação após deixarem um bar flutuante e seguiam para um rancho quando ocorreu o acidente. Durante o trajeto, a lancha atingiu um píer localizado às margens do rio.
Segundo testemunhas, a estrutura estava sem iluminação no momento da batida.
O resgate contou com a ajuda de moradores da região, além de mergulhadores e equipes da Guarda Civil Municipal de Rifaina. Até o momento, não há confirmação se as vítimas morrerama fogadas em decorrência do impacto.
Os bombeiros informaram que o piloto da lancha não possuía carteira para condução de embarcações emitida pela Marinha do Brasil.
Mulher não aceita término e esfaqueia namorado durante briga
Um homem, de 31 anos, foi esfaqueado pela companheira na madrugada desse sábado (21/2), em Rio Verde de Mato Grosso (MS). Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada na unidade de saúde com ferimentos causados por faca.
No hospital, o homem contou que havia discutido com a mulher no dia anterior e decidiu encerrar o relacionamento, pedindo que ela deixasse a casa.
Após a separação, ele resolveu sair com amigos e, ao retornar durante a madrugada, encontrou a companheira em frente à residência. Motivada por ciúmes, ela teria desferido vários golpes no rapaz, atingindo rosto, braços, ombro e costas.
Leia a reportagem completa em TopMídia News.
SC: homem é preso por matar cães a machadadas e enterrar corpos
Ainda de acordo com a PM, o vizinho filmou o momento em que o idoso, portando um machado, passou a desferir golpes contra um cachorro de porte médio. Em seguida, o suspeito ainda agrediu um segundo animal. Os casos aconteceram por volta das 9h30min na Rua Edmundo Bell, região próximo ao Museu da Música.
Leia a reprotagem completa em NSC Total.