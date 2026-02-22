Veja números da Mega-Sena 2975 e demais sorteios deste sábado (21/2)

A Caixa Econômica Federal sorteou, neste sábado (21/02), o concurso 2.975 da Mega-Sena, com prêmio acumulado de R$ 105 milhões. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram:

10 – 44 – 17 – 46 – 35 – 07

Também foram sorteados a Quina (concurso 6.958) e a Timemania (concurso 2.358) também acumularam e foram sorteadas neste sábado. Também foram feitos os sorteios dos concurso 3.618 da Lotofácil, 331 da +Milionária e 1.179 da Dia de Sorte. Veja os resultados:

Lotofácil 3.618

14 – 03 – 01 – 11 – 24 – 22 – 15 – 09 – 20 – 10 – 23 – 05 – 04 – 12 – 21

Quina 6.958

09 – 14 – 55 – 24 – 68

Timemania 2.358

15 – 35 – 70 – 57 – 74 – 53 – 71

+Milionária 331

39 -44 – 04 – 18 – 23 – 12

Dia de Sorte 1.179

03 – 27 – 14 -29 – 17 – 07 – 21

Como apostar na Mega-Sena

Para jogar, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 6 e oferece uma chance em 50.063.860 de ganhar o prêmio principal. Com 15 números, a probabilidade aumenta para 1 em 10.003 por cartela.

O cadastro no aplicativo Loterias Caixa exige registro no site oficial, cartão de crédito e confirmação por e-mail.