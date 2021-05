Homem é preso em Mancio Lima suspeito de estuprar a própria filha de 12 anos

O suspeito foi levado para a Delegacia Manoel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul, onde está à disposição da Justiça

A Polícia Civil de Mâncio Lima prendeu nesta segunda-feira (24), no Ramal do Aroldo, zona rural do município, J.M.C, de 47 anos, suspeito de ter estuprado a própria filha.

J.M.C foi preso após uma denúncia feita à polícia. O crime contra a criança de apenas 12 anos teria ocorrido em 2018.

O suspeito foi levado para a Delegacia Manoel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul, onde está à disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado pela polícia, após o mandado expedido pela comarca do município.