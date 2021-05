Deputado Alan Rick cumpre extensa agenda em Sena Madureira

O deputado federal Alan Rick (DEM) cumpriu extensa agenda no município de Sena Madureira na última sexta-feira, 21. O parlamentar iniciou as atividades visitando o Rancho Marca V5, de propriedade dos pecuaristas Paulo Sérgio e Rosália Mandroti, cuja estrutura tem capacidade para receber qualquer evento country do Brasil.

“Quero agradecer ao amigo Paulo Sérgio e a dona Rosália que nos receberam tão bem em sua propriedade. Paulo e Rosália, além de produtores rurais de sucesso, investiram numa arena coberta fantástica, preparada para provas de vaquejada, prova do laço, do tambor, entre outros, da região. É uma referência”, disse o deputado.

Também participaram da agenda o presidente regional do Democratas, Jairo Cassiano, o presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, o vereador Elvis Dany (DEM), entre outros.

Posteriormente, o deputado visitou a Estrada Mário Lobão que recentemente passou por uma operação tapa buracos a pedido do parlamentar. “Agradeço ao presidente do Deracre, Petrônio Antunes que de pronto atendeu nosso pedido para a realização dessas obras no local. Em breve a estrada estará sendo revitalizada e sinalizada. Trata-se de uma importante via, pois liga o Primeiro ao Segundo Distrito de Sena”, falou.

Porto de Caeté

Alan Rick também visitou o local onde será construído o Porto do Rio Caeté. “Destinei R$ 1.000.000,00 de minhas emendas para a realização da obra que é um sonho antigo da comunidade ribeirinha. Se tudo sair conforme o planejado, a obra começa ainda este ano”.

Conselho Tutelar

Ainda no município de Sena Madureira o deputado Alan Rick visitou o Conselho Tutelar que receberá R$ 120.000,00 de suas emendas. “Foi uma importante agenda. Pude conhecer melhor o local e verificar suas necessidades. Destinei parte de minhas emendas para ajudar o trabalho dos conselheiros, tornando-o ainda mais eficiente”. E acrescentou: “com esse valor será adquirido um veículo, cinco computadores, uma impressora, um refrigerador, bebedouro, cadeira para automóvel para transporte de crianças, uma TV Smart e um ar-condicionado portátil”.

Hospital João Câncio Fernandes

Outra importante agenda realizada pelo deputado foi no Hospital João Câncio Fernandes que passa, atualmente, por uma reforma e ampliação. “A primeira etapa já está 60% concluída. O complexo foi orçado em R$ 12,5 milhões e recebeu R$ 6,2 milhões de emenda individual de minha autoria, além de outros recursos e contrapartida do Estado. A construção contempla a ampliação do prédio principal com três pavimentos, mais um anexo onde funcionará o abrigo de gases, resíduos sólidos, engenharia técnica, almoxarifado e convívio.

O novo hospital vai garantir atendimento mais humanizado e em melhores condições para a população. “Se Deus quiser no final do ano, além de inaugurarmos essa primeira etapa, iremos dar início à segunda etapa que também conta com recursos alocados por mim, para a recuperação da unidade”, disse.

O deputado também esteve na Colônia de Pescadores e no Polo Moveleiro de Sena Madureira ouvindo reivindicações de seus integrantes. (Assessoria)