POR ITHAMAR SOUZA

Amilton Aguiar dos Passos, de 26 anos, teve as penas e mãos amarradas, foi torturado e depois morto com 10 tiros na tarde desta quinta-feira (21), em uma área de mata na rua São Bento, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, populares ouviram vários barulhos de tiros saindo de uma área de mata, e ao chegaram no local encontraram Amilton caído com os pés e as mãos amarradas e sinais de espancamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal, que confirmou que a vítima foi morta com 10 tiros. O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede.

Nenhum suspeito foi preso pela polícia até o momento. O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

