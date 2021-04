Francisco Clóvis de Oliveira Carioca Júnior, de 35 anos, foi ferido com um tiro na manhã desta sexta-feira, 2, na rua Sidney, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francisco estava sob efeito de entorpecente com uma faca na mão, ameaçando moradores da região.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, se deparou com o homem muito alterado. Foi pedido para que o usuário de drogas soltasse a faca, mas ele desobedeceu a ordem policial e partiu para cima da guarnição na tentativa de feri-los. Para conter Francisco, um dos policiais efetuou um tiro que atingiu a perna do homem.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao usuário de droga e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Após receber alta médica, Francisco será encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

