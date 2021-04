Uma das geladeiras entregues na quinta-feira, dia 1º, pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, no bairro da Paz, foi colocada à venda minutos após a doação. A ação, divulgada pela prefeitura, é na verdade apenas do Grupo Energisa, que distribui a energia elétrica aos imóveis acreanos.

O grupo Vende Tudo – Acre, no Facebook, foi onde o ganhador da geladeira decidiu publicar o produto, na tentativa de faturar um dinheiro extra com a geladeira recebida. Bocalom foi pessoalmente ao bairro entregar as geladeiras e até posou para fotografia carregando uma das unidades. A foto foi publicada nas redes sociais do prefeito.

O morador anuncia, sem medo de polemizar: “Vendo geladeira na caixa, não faço entrega (sic)”. Consequência do destino, ninguém havia se interessado pela geladeira até a tarde desta sexta-feira, dia 02. O valor da doação? R$ 1.200,00. A questão, aí, é apenas uma: como esse morador foi selecionado para receber a geladeira, e, mais que isto, se ele realmente precisava do bem.

No Facebook, uma geladeira com o adesivo da concessionária de energia é oferecida por R$ 1.200 reais. O rapaz que fez a publicação se identifica como Iago Lima, e acrescenta que o eletrodoméstico ainda está na caixa.