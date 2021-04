A vítima estava no grupo dos três primeiros pacientes que foram transferidos do Acre para Manaus, no último dia 19, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), para tratar da doença. Outras três pessoas também foram transferidas no último dia 29 para Manaus, após a Saúde do Acre entrar em colapso.

Maria foi transferida já intubada e foi direto para um leito de UTI no Amazonas. Antes, ela ficou cerca de sete dias internada no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), hospital de campanha de Rio Branco, e precisava de tratamento intensivo.

A sobrinha da idosa, a enfermeira Geane Silva de Souza contou que o corpo da tia chega ao Acre nesta sexta-feira (2) por volta das 9h. A idosa deixa dois filhos, o marido e dois netos.

Luta contra a Covid

Geane lembrou que a tia começou a apresentar sintomas da doença no dia 7 de março e que chegou a ir ao hospital, fez o exame, que deu positivo para a Covid-19, mas foi para casa, onde ficou se tratando. Cerca de quatro dias depois, a idosa reclamou de fraqueza e foi levada novamente ao Into, onde já ficou internada. Ela chegou a ficar com 75% do pulmão comprometido.

Desde então, a família passou a ter informações sobre ela uma vez por dia e ela travou uma verdadeira batalha contra a doença. Ao serem informados sobre a possibilidade de transferência para outro estado, por não haver vaga de UTI no Acre, Geane contou que a família ficou apreensiva, por conta da distância, mas que era a chance de ver a tia livre da doença.

“Ficamos muito apreensivos porque não podia ir acompanhante, ainda me prontifiquei para ir, mas por ser UTI não permitia. Me informaram que quando ela fosse para enfermaria, aí eles providenciariam para um familiar ficar acompanhando”, diz.

Ela relata que no Acre a tia já estava sendo submetida à hemodiálise. “Desde quando ela entrou no Into foi bem assistida. Lá, ela estava fazendo hemodiálise, porque a doença já tinha causado um problema renal e em decorrência disso, acabou ficando com anemia. Fizeram duas transfusões sanguíneas e depois iam fazer traqueostomia, mas não foi possível, porque ela teve a parada cardíaca. Ainda tentaram reanimar por 25 minutos, mas não deu. Mas ela vai em paz”, acredita.