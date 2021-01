O helicóptero Harpia 4 do governo do Estado fez na tarde deste sábado, 9, o transporte do paciente, José Maria da Silva, 36 anos, com Covid 19, do município de Marechal Thaumaturgo para Cruzeiro do Sul.

Em Marechal Thaumaturgo o helicóptero pousou na quadra ao lado da construção do estádio de futebol. O paciente estava na unidade mista de saúde e foi levado de Samu até a aeronave. Depois de um voo de 45 minutos a aeronave pousou no estacionamento do hospital do Juruá em Cruzeiro e foi levado para o Hospital de Campanha, onde está internado.

Segundo Catiana Rodrigues da Silva, coordenadora da Regional de Saúde do Juruà/Tarauacá e Envira, o quadro do paciente é estável.

Ela explica que o transporte de pacientes para Tratamento Fora do Domicílio – TFD, de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, será feito pelo helicóptero , que ficará 3 meses em Cruzeiro do Sul.

Os aeródromos das duas cidades foram interditados pela Agência Nacional de Aviação Civil- ANAC, por causa das condições das pistas. O governo do Estado já deu a Ordem de Serviço para as obras.

Nas redes sociais o governador Gladson Cameli relatou o primeiro transporte de paciente e parabenizou as quipes da ciopaer e do SAMU

