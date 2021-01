Entre as prioridades de infraestrutura no Acre para o governador Gladson Cameli estão projetos como o anel viário de Brasileia

O governador Gladson Cameli recebeu na manhã de terça-feira, 6, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre (Dnit), Carlos Moraes, para uma conversa sobre o reforço da parceria institucional e o andamento de obras de grande importância para o desenvolvimento do estado.

Segundo Moraes, um dos principais motivos da agenda também foi agradecer ao governador pelo apoio na resolução do rompimento que houve na BR-364 entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá, que com o suporte do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), pode realizar sua reabertura de forma rápida e efetiva.

“Conseguimos dar uma resposta muito rápida graças ao governo do Estado, por meio do Deracre, que se colocou à disposição na logística para realizarmos uma obra tão rápida. E aproveitamos agora para tratar de outros projetos”, conta o superintendente do Dnit.

Entre as prioridades de infraestrutura no Acre para o governador Gladson Cameli estão projetos como o anel viário de Brasileia, que deve avançar entre fevereiro e março com a liberação de recursos; a ponte do Rio Madeira, cuja nova expectativa de entrega está para março após problemas no fornecimento de aço causados pela pandemia, além da manutenção da BR-364 e a federalização da AC-407 em Rodrigues Alves.

“Eu quero agradecer o apoio e o trabalho de todos os colegas do Dnit, incluindo o diretor-geral, general Antônio Santos Filho, que sempre tem sido solícito com o Acre. Nós todos aqui somos parceiros e quero que vejam o Acre como um irmão na realização desses projetos tão importantes para o nosso desenvolvimento”, destacou Gladson Cameli.

