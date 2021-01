Os equipamentos serão utilizados nas atividades de fiscalização de trânsito

Ascom

O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), realizou nesta quinta-feira, 7, a entrega de novos etilômetros aos agentes de trânsito da autarquia.

Popularmente conhecidos como “bafômetros”, os aparelhos entregues pelo governo são modernos e possuem a função de detectar sinais de embriaguez mesmo com o condutor distante, apenas pela respiração, além de possuírem a função de detectar pelo sopro.

Os equipamentos serão utilizados nas atividades de fiscalização de trânsito com o objetivo de coibir a mistura de álcool e direção.

Segundo o presidente do Detran/AC, Luiz Fernando Duarte, todos os municípios do estado receberão etilômetros. “Fizemos um investimento com a aquisição de 40 aparelhos, a fim de atender a demanda de todos os municípios, e assim garantir mais segurança para a população”.

Os agentes de trânsito do Detran, por meio da Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran) foram os primeiros a receber os novos equipamentos. A Diretoria de Operações do órgão já elaborou um cronograma de entrega para atender os demais Batalhões de Polícia de Rio Branco e municípios.

“Estamos felizes com a aquisição dos novos etilômetros, que são os mesmos utilizados pela Polícia Rodoviária Federal, e que atendem as nossas necessidades operacionais de trânsito”, afirma o coordenador da Ciftran, Ícaro Roque.

