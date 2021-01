Um abrigo está sendo construído em um prédio público, de propriedade do governo federal, e que foi cedido ao município para atender esses imigrantes. De acordo com o novo prefeito, a obra começou ainda na gestão anterior e ele não sabe qual valor do contrato.

“Isso é um grande problema, de fato, aqui do nosso município, que é a porta de entrada, não só do Peru, mas dos países que utilizam essa rota. Tivemos dificuldade, primeiro, quanto à transição, que praticamente não teve esse processo, então estamos tomando conhecimento dos problemas, e inclusive vamos fazer uma revisão em todos esses gastos, uma auditoria, porque foi um volume de recurso considerável, e é dinheiro federal”, afirmou o prefeito.

Além da construção do abrigo, Jerry disse que existem pagamentos altos para a compra de alimentação e outros itens e que todos esses procedimentos vão passar por análise. “Tudo foi feito com dispensa de licitação por conta da situação emergencial, mas a gente precisa revisar.”

A secretária de Assistência Social do município, Johanna Meury Oliveira, disse que uma família com três pessoas chegou a passar pelo abrigo no início desta semana, mas apenas ficou uma noite e logo seguiu viagem. E que a rotatividade é grande.

“Hoje os imigrantes chegam em Assis Brasil pelo Peru ou Bolívia, eles ficam abrigados na escola. O município está fornecendo alimentação, abrigo e toda assistência. O imigrante que temos lá é um cubano. Ele está no abrigo há cerca de dois meses, porque não conseguiu seguir caminho, já que quer ir para o Peru, mas como a gente sabe, as fronteiras estão fechadas. Então é o único imigrante hoje no município”, afirmou a secretária.

Chegada dos imigrantes

Desde o fechamento das fronteiras do Acre com a Bolívia e Peru para evitar a proliferação do novo coronavírus, o fluxo de imigrantes aumentou nas cidades do interior do Acre.

Em março, a cidade chegou a abrigar mais de 300 pessoas de 13 nacionalidades diferentes. E a prefeitura decretou situação de emergência por conta da situação dos imigrantes que ficaram impedidos de atravessar a fronteira com o Peru.

Ainda em março, o então prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa, chegou a pedir ajuda do governo para auxiliar nos atendimentos aos imigrantes.

Em julho do ano passado, eles começaram a deixar a cidade. Em outubro, a cidade voltou a receber imigrantes e, desta vez, a maioria venezuelanos. Boa parte dos imigrantes usa o estado apenas como porta de entrada no país.

Dívidas e aviso de corte de energia

Assim que assumiu a prefeitura de Assis Brasil, Jerry foi surpreendido com o primeiro documento que recebeu como novo gestor da cidade. Um aviso de corte de energia, devido a uma dívida de mais de R$ 140 mil com a Energisa.

Ele disse que pediu mais um prazo para organizar a situação da prefeitura e conseguiu que a energia do prédio não fosse cortada. Além dessa dívida, o novo prefeito disse que vários servidores temporários estão com salários de dezembro atrasados, assim como fornecedores e prestadores de serviços que não receberam seus pagamentos.