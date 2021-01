O prefeito Sérgio Lopes visitou na tarde desta quarta-feira (06), a Instituição de acolhimento Regional para crianças e adolescentes, mantida pelas Prefeituras do Alto Acre através do CISAC – Consorcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial do Alto Acre no qual é Presidente.

Acompanhado da primeira-dama, Alliny Saldanha, da Secretária Municipal de Assistência Social Eliad da Silva e seu assessor especial, o prefeito percorreu as instalações da unidade para conhecer de perto o trabalho desenvolvido no local e ouviu os funcionários que prestam serviço na instituição.

A Casa de Passagem desenvolve atividades sociais e psicológicas que promovem os direitos de cidadania de crianças e adolescentes em situação de violação de direito – maus tratos, abusos físicos ou psicológicos – risco e vulnerabilidade, apoiando-os para que tenham a possibilidade de vivenciar novas experiências. A Casa tem capacidade para atender 20 crianças, de zero a 18 anos de idade. Disponibiliza em sua estrutura dormitórios infantis, dormitórios femininos e masculinos, área para recreação, refeitório, cozinha e salas administrativas. Atualmente, três menores estão sob os cuidados da instituição.

“Buscamos a excelência do serviço de acolhimento institucional prestado às crianças que passam por situações adversas e que necessitam da intervenção do poder público para sua proteção. Por meio dessas visitas, analisamos de que forma podemos estruturar e melhorar ainda mais esse importante serviço para cuidar de nossas crianças em situação de violação de seus direitos fundamentais”, afirmou Sérgio Lopes.

Comentários