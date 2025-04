Governo do Acre prorroga validade do concurso do ISE por mais dois anos

O Governo do Acre prorrogou nesta quarta-feira, 9, a validade do concurso público do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC), destinado ao provimento de vagas de níveis médio e superior. A decisão foi oficializada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (9).

Com isso, o novo prazo de validade passa a contar a partir do próximo segunda-feira, dia 14 de abril de 2025, e se estende até 2027.

De acordo com o edital, a medida foi tomada após solicitação formal apresentada pelo Instituto Socioeducativo, conforme Ofício nº 361/2025/ISE. A iniciativa visa assegurar a continuidade da formação de cadastro reserva e possibilitar futuras convocações para reforçar o quadro funcional do órgão responsável pela execução de medidas socioeducativas no estado.

Candidatos que queiram mais informações sobre a prorrogação podem entrar em contato com o Instituto Socioeducativo pelo número (68) 99224-2327 ou com a Secretaria de Estado de Administração (Sead) pelo e-mail [email protected].

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários