O Governo do Estado, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), realizou nesta sexta, 21, uma reunião com representantes do setor moveleiro de Xapuri. O diretor-presidente do Imac, André Hassem, falou sobre a melhoria no fluxo da instituição, que tem trabalhado desde o início da gestão para desburocratizar os processos de licenciamento ambiental. A reunião contou ainda com a presença do deputado estadual Antonio Pedro.

“Essa iniciativa foi uma determinação do governador de desburocratizar e atender as necessidades dos empreendedores do estado. O Meio Ambiente está presente tanto na capital quanto no interior oferecendo todos os serviços para facilitar a vida de quem quer produzir dentro da legalidade”, garantiu Hassem.

De acordo com André Hassem, o encontro foi importante para dar continuidade ao diálogo com o setor madeireiro e moveleiro, iniciado no ano passado através do secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani. “Tratamos ainda sobre as parcerias a serem realizadas com as indústrias da região para garantir madeira legal e com um preço acessível para a continuidade dos trabalhos desse setor importante para nosso estado”, completou o diretor-presidente do Imac.

