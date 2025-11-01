Geral
Governador Marcos Rocha determina ação da PGE no STF em defesa de famílias retiradas na região da 429
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, se pronunciou nesta sexta-feira (31) sobre a retirada de famílias de suas propriedades na região da Linha 429, decisão determinada pela Justiça Federal e executada por órgãos federais como a Funai, Ibama e Força Nacional. O processo, que tramita há mais de 40 anos e já teve decisão transitada em julgado, resultou na desocupação de áreas habitadas por famílias que, segundo o governador, vivem há décadas no local com escrituras, financiamentos e histórico de trabalho.
Marcos Rocha destacou que o governo de Rondônia não possui competência para interferir em decisões judiciais, mas reafirmou seu compromisso em atuar com responsabilidade, empatia e solidariedade em defesa da população afetada. “Nosso governo atua com serenidade e respeito às instituições, mas também com compromisso com o nosso povo”, afirmou.
O governador apontou que, se houve falha do governo federal na sobreposição de áreas ou emissão de títulos, é dever da União corrigir o erro e garantir segurança jurídica aos produtores que agiram de boa-fé. “Essas famílias ajudaram a construir o nosso estado com dignidade e fé. O produtor rural não é inimigo do meio ambiente, é parceiro na construção de um Estado forte e sustentável”, ressaltou.
Em tom crítico, Marcos Rocha também cobrou maior atuação da bancada federal de Rondônia, composta por senadores e deputados federais. Segundo ele, os parlamentares deveriam ter buscado soluções políticas e jurídicas para evitar que o conflito chegasse ao ponto atual.
O chefe do Executivo estadual informou que, diante da situação, determinou que a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) apresente recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF), questionando pontos do processo que possam impedir a retirada das famílias. “O que o governo faz agora é agir dentro da legalidade, com prudência e firmeza, buscando soluções concretas e sustentáveis”, afirmou.
Encerrando sua manifestação, o governador pediu que a população mantenha a fé e a esperança. “Seguiremos firmes na defesa do direito de quem trabalha, com diálogo, justiça social e segurança jurídica. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para adotar as medidas corretas”, concluiu Marcos Rocha.
Segurança Pública do Acre capacita nova turma para operar Vant
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) está formando uma nova turma de pilotos do Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), destacando a evolução nas operações aéreas do estado. A segunda turma de operadores, composta por quatro profissionais da segurança pública, iniciou a capacitação no dia 27 de outubro e seguirá até 12 de dezembro de 2025, em São José dos Campos (SP).
O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia destacou que o investimento em tecnologia e qualificação profissional reflete a visão de futuro da gestão estadual. “Mais do que um símbolo tecnológico, o Harpia representa a integração entre inovação e capacitação. Com isso, o Acre reafirma seu compromisso com uma segurança pública moderna, eficiente e humana, baseada em conhecimento, planejamento e inteligência, com isso se torna fundamental a capacitação de nossos profissionais para operar esse equipamento de forma eficiente, entregando assim nos resultados para a sociedade”, afirmou.
O curso é realizado nas instalações da Advanced Technologies, Security e Defense, uma empresa referência nacional no desenvolvimento de soluções em defesa e aviação não tripulada. Os participantes passam por uma formação que inclui módulos teóricos e práticos, abrangendo desde o uso e manutenção do equipamento até os protocolos de segurança e organização de operações aéreas.
Entre os alunos estão o segundo tenente da Polícia Militar, Adalio Ponte de Souza, o subtenente do Corpo de Bombeiros, João Paulo Vale Campos, e os terceiros sargentos da PM, Dáinei Costa da Paixão e João Paulo Cabral Magalhães, todos de Cruzeiro do Sul.
O tenente Adalio Ponte de Souza, que integra o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) desde 2009, ressaltou a importância do curso para o avanço tecnológico da segurança pública no Acre. “O Estado do Acre entra nessa fase tecnológica das operações aéreas, adquirindo aeronaves que servirão para monitoramento de fronteiras, buscas, georreferenciamento e apoio direto às polícias e aos bombeiros. É uma responsabilidade grande, pois envolve segurança, planejamento e execução de operações complexas,” afirmou.
Com uma vasta experiência em capacitações, incluindo cursos de mecânica de aeronaves e combate aéreo, o tenente se prepara agora para atuar em uma nova frente, que é o uso de aeronaves não tripuladas. “Estamos na fase inicial, com muito conteúdo técnico e teórico. Depois, colocaremos em prática o que estamos aprendendo. É uma formação complexa, mas muito proveitosa,” completou.
Pioneirismo
O pioneirismo da Sejusp no uso de aeronaves não tripuladas coloca o Acre na vanguarda nacional das operações de segurança pública.
Além da capacitação, a Sejusp comemorou um marco histórico nesta semana, com o primeiro voo oficial do Drone Harpia, realizado na quinta-feira, 30. O equipamento de última geração foi adquirido no primeiro semestre deste ano por meio de um convênio. Esses avanços reforçam o pioneirismo da Sejusp em unir tecnologia, capacitação e inteligência policial para aprimorar o combate à criminalidade. O uso de dados, imagens aéreas e sistemas integrados de monitoramento tem permitido uma resposta mais rápida e eficaz das forças de segurança, além de fortalecer o trabalho conjunto entre Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.
Acre ocupa 13ª posição entre os estados com menor índice de roubos no país
Anuário de Segurança Pública mostra redução na violência letal, mas aponta aumento nos crimes contra o patrimônio
O Acre aparece na 13ª colocação entre os estados brasileiros com menor volume de roubos por 100 mil habitantes, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estado registrou 303,1 roubos por 100 mil habitantes, situando-se na faixa intermediária do ranking nacional de segurança patrimonial.
Apesar de o Acre ter apresentado uma redução consistente nos índices de violência letal desde 2018, o levantamento indica que os crimes contra o patrimônio seguem em crescimento, acompanhando uma tendência nacional. Esse tipo de delito abrange roubos a estabelecimentos comerciais, residências, transeuntes, instituições financeiras e cargas, entre outros.
Especialistas apontam que a pandemia da Covid-19 modificou o perfil das ocorrências, com uma migração dos crimes presenciais para modalidades como furtos, estelionatos e golpes virtuais.
O indicador utilizado no ranking considera as diferentes tipificações de roubo previstas no artigo 157 do Código Penal. Os números totais podem variar conforme a metodologia e o detalhamento adotados por cada estado no Anuário da Segurança Pública.
Inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Porto Velho são prorrogadas
As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Porto Velho foram prorrogadas até o dia 5 de novembro de 2025. O processo seletivo, organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), oferece 42 vagas imediatas, além de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do IBGP, e as provas permanecem previstas para o dia 8 de dezembro de 2025.
Cargos e salários
Nível superior: Analista Legislativo, Contador, Jornalista, Analista de Sistemas e Procurador Legislativo.
Nível médio/técnico: Técnico Legislativo, Técnico em Áudio, Técnico em Informática, Técnico em Comunicação.
Os salários variam de R$ 2.400 a R$ 6.400, conforme o cargo e a jornada de trabalho.
Taxas de inscrição
- Nível médio/técnico: R$ 79,16
- Nível superior: R$ 118,74
- Procurador Legislativo: R$ 148,42
O pagamento deve ser feito até o dia 31 de outubro de 2025, em toda a rede bancária.
Benefícios e critérios
- 20% das vagas são reservadas para pessoas negras.
- Pessoas com deficiência e doadoras de leite materno têm isenção da taxa de inscrição.
- Haverá provas objetivas para todos os cargos, além de avaliações discursivas, práticas ou de títulos, conforme o cargo.
