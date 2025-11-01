Geral
Acre ocupa 13ª posição entre os estados com menor índice de roubos no país
Anuário de Segurança Pública mostra redução na violência letal, mas aponta aumento nos crimes contra o patrimônio
O Acre aparece na 13ª colocação entre os estados brasileiros com menor volume de roubos por 100 mil habitantes, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estado registrou 303,1 roubos por 100 mil habitantes, situando-se na faixa intermediária do ranking nacional de segurança patrimonial.
Apesar de o Acre ter apresentado uma redução consistente nos índices de violência letal desde 2018, o levantamento indica que os crimes contra o patrimônio seguem em crescimento, acompanhando uma tendência nacional. Esse tipo de delito abrange roubos a estabelecimentos comerciais, residências, transeuntes, instituições financeiras e cargas, entre outros.
Especialistas apontam que a pandemia da Covid-19 modificou o perfil das ocorrências, com uma migração dos crimes presenciais para modalidades como furtos, estelionatos e golpes virtuais.
O indicador utilizado no ranking considera as diferentes tipificações de roubo previstas no artigo 157 do Código Penal. Os números totais podem variar conforme a metodologia e o detalhamento adotados por cada estado no Anuário da Segurança Pública.
Comentários
Geral
Segurança Pública do Acre capacita nova turma para operar Vant
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) está formando uma nova turma de pilotos do Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), destacando a evolução nas operações aéreas do estado. A segunda turma de operadores, composta por quatro profissionais da segurança pública, iniciou a capacitação no dia 27 de outubro e seguirá até 12 de dezembro de 2025, em São José dos Campos (SP).
O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia destacou que o investimento em tecnologia e qualificação profissional reflete a visão de futuro da gestão estadual. “Mais do que um símbolo tecnológico, o Harpia representa a integração entre inovação e capacitação. Com isso, o Acre reafirma seu compromisso com uma segurança pública moderna, eficiente e humana, baseada em conhecimento, planejamento e inteligência, com isso se torna fundamental a capacitação de nossos profissionais para operar esse equipamento de forma eficiente, entregando assim nos resultados para a sociedade”, afirmou.
O curso é realizado nas instalações da Advanced Technologies, Security e Defense, uma empresa referência nacional no desenvolvimento de soluções em defesa e aviação não tripulada. Os participantes passam por uma formação que inclui módulos teóricos e práticos, abrangendo desde o uso e manutenção do equipamento até os protocolos de segurança e organização de operações aéreas.
Entre os alunos estão o segundo tenente da Polícia Militar, Adalio Ponte de Souza, o subtenente do Corpo de Bombeiros, João Paulo Vale Campos, e os terceiros sargentos da PM, Dáinei Costa da Paixão e João Paulo Cabral Magalhães, todos de Cruzeiro do Sul.
O tenente Adalio Ponte de Souza, que integra o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) desde 2009, ressaltou a importância do curso para o avanço tecnológico da segurança pública no Acre. “O Estado do Acre entra nessa fase tecnológica das operações aéreas, adquirindo aeronaves que servirão para monitoramento de fronteiras, buscas, georreferenciamento e apoio direto às polícias e aos bombeiros. É uma responsabilidade grande, pois envolve segurança, planejamento e execução de operações complexas,” afirmou.
Com uma vasta experiência em capacitações, incluindo cursos de mecânica de aeronaves e combate aéreo, o tenente se prepara agora para atuar em uma nova frente, que é o uso de aeronaves não tripuladas. “Estamos na fase inicial, com muito conteúdo técnico e teórico. Depois, colocaremos em prática o que estamos aprendendo. É uma formação complexa, mas muito proveitosa,” completou.
Pioneirismo
O pioneirismo da Sejusp no uso de aeronaves não tripuladas coloca o Acre na vanguarda nacional das operações de segurança pública.
Além da capacitação, a Sejusp comemorou um marco histórico nesta semana, com o primeiro voo oficial do Drone Harpia, realizado na quinta-feira, 30. O equipamento de última geração foi adquirido no primeiro semestre deste ano por meio de um convênio. Esses avanços reforçam o pioneirismo da Sejusp em unir tecnologia, capacitação e inteligência policial para aprimorar o combate à criminalidade. O uso de dados, imagens aéreas e sistemas integrados de monitoramento tem permitido uma resposta mais rápida e eficaz das forças de segurança, além de fortalecer o trabalho conjunto entre Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.
Comentários
Geral
Governador Marcos Rocha determina ação da PGE no STF em defesa de famílias retiradas na região da 429
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, se pronunciou nesta sexta-feira (31) sobre a retirada de famílias de suas propriedades na região da Linha 429, decisão determinada pela Justiça Federal e executada por órgãos federais como a Funai, Ibama e Força Nacional. O processo, que tramita há mais de 40 anos e já teve decisão transitada em julgado, resultou na desocupação de áreas habitadas por famílias que, segundo o governador, vivem há décadas no local com escrituras, financiamentos e histórico de trabalho.
Marcos Rocha destacou que o governo de Rondônia não possui competência para interferir em decisões judiciais, mas reafirmou seu compromisso em atuar com responsabilidade, empatia e solidariedade em defesa da população afetada. “Nosso governo atua com serenidade e respeito às instituições, mas também com compromisso com o nosso povo”, afirmou.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, se pronunciou nesta sexta-feira (31) sobre a retirada de famílias de suas propriedades na região da Linha 429, decisão determinada pela Justiça Federal e executada por órgãos federais como a Funai, Ibama e Força Nacional. O processo, que tramita há mais de 40 anos e já teve decisão transitada em julgado, resultou na desocupação de áreas habitadas por famílias que, segundo o governador, vivem há décadas no local com escrituras, financiamentos e histórico de trabalho.
Marcos Rocha destacou que o governo de Rondônia não possui competência para interferir em decisões judiciais, mas reafirmou seu compromisso em atuar com responsabilidade, empatia e solidariedade em defesa da população afetada. “Nosso governo atua com serenidade e respeito às instituições, mas também com compromisso com o nosso povo”, afirmou.
O governador apontou que, se houve falha do governo federal na sobreposição de áreas ou emissão de títulos, é dever da União corrigir o erro e garantir segurança jurídica aos produtores que agiram de boa-fé. “Essas famílias ajudaram a construir o nosso estado com dignidade e fé. O produtor rural não é inimigo do meio ambiente, é parceiro na construção de um Estado forte e sustentável”, ressaltou.
Em tom crítico, Marcos Rocha também cobrou maior atuação da bancada federal de Rondônia, composta por senadores e deputados federais. Segundo ele, os parlamentares deveriam ter buscado soluções políticas e jurídicas para evitar que o conflito chegasse ao ponto atual.
O chefe do Executivo estadual informou que, diante da situação, determinou que a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) apresente recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF), questionando pontos do processo que possam impedir a retirada das famílias. “O que o governo faz agora é agir dentro da legalidade, com prudência e firmeza, buscando soluções concretas e sustentáveis”, afirmou.
Encerrando sua manifestação, o governador pediu que a população mantenha a fé e a esperança. “Seguiremos firmes na defesa do direito de quem trabalha, com diálogo, justiça social e segurança jurídica. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para adotar as medidas corretas”, concluiu Marcos Rocha.
Ver essa foto no Instagram
Comentários
Geral
Inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Porto Velho são prorrogadas
As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Porto Velho foram prorrogadas até o dia 5 de novembro de 2025. O processo seletivo, organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), oferece 42 vagas imediatas, além de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do IBGP, e as provas permanecem previstas para o dia 8 de dezembro de 2025.
Cargos e salários
Nível superior: Analista Legislativo, Contador, Jornalista, Analista de Sistemas e Procurador Legislativo.
Nível médio/técnico: Técnico Legislativo, Técnico em Áudio, Técnico em Informática, Técnico em Comunicação.
Os salários variam de R$ 2.400 a R$ 6.400, conforme o cargo e a jornada de trabalho.
Taxas de inscrição
- Nível médio/técnico: R$ 79,16
- Nível superior: R$ 118,74
- Procurador Legislativo: R$ 148,42
O pagamento deve ser feito até o dia 31 de outubro de 2025, em toda a rede bancária.
Benefícios e critérios
- 20% das vagas são reservadas para pessoas negras.
- Pessoas com deficiência e doadoras de leite materno têm isenção da taxa de inscrição.
- Haverá provas objetivas para todos os cargos, além de avaliações discursivas, práticas ou de títulos, conforme o cargo.
Você precisa fazer login para comentar.