Gladson muda a gerência do HOSMAC após denúncias e reclamações de usuários

Por Wanglézio Braga / Foto: Reprodução

Após denúncias e muitas reclamações por parte de servidores, pacientes e familiares do Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC), o Governador Gladson Cameli (PP) assinou e decretou, hoje (21), por meio do Diário Oficial do Estado (DOE) a exoneração de Halisson Oliveira, gerente-geral daquela unidade. Oliveira foi nomeado em agosto de 2019 e deixou oficialmente o cargo nesta quarta-feira (20).

No lugar dele, Cameli nomeou Caroline Pires Carvalho que terá a missão de coordenar o único hospital de Saúde Mental do Acre, com transparência e acima de tudo, dando aos servidores e principalmente aos pacientes tratamento humanizado e mais digno.

Não é de hoje que o popular HOSMAC, que fica localizado nas proximidades do Ginásio Coberto, no bairro Aeroporto Velho, pauta reportagens negativas e discursos inflamados no parlamento. Existem inúmeros pedidos de investigação tanto na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) quanto no Ministério Público do Acre (MPAC).