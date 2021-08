Gladson envia para a Aleac projeto que extingue o Igesac e aloca servidores na Sesacre

O governador Gladson Cameli encaminhou à Assembleia Legislativa do Acre o projeto de lei que extingue o Instituto de Gestão de Saúde do Acre – Igesac e cria quadro de pessoal em extinção no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). A matéria deve ser analisada nos próximos dias no parlamento.

Na mensagem governamental, Gladson diz que com a edição desta Lei, “a pessoa jurídica do instituto deixa de existir, encerrando a discussão sobre a natureza e os objetivos a serem cumpridos”.

O governador acreano garante que nenhum trabalhador será demitido com a nova lei. “Além disso, preservam-se os empregados em seus postos de trabalho, o que por sua vez, além de evitar o impacto social a estes, preserva o funcionamento das unidades de saúde, garantindo a Saúde da população. Por fim, garante-se, inclusive, a economicidade do atual gasto com a manutenção da estrutura administrativa do Instituto”.

Por fim, Gladson Cameli afirma que este modelo de transição já foi adotado por outros governos como foi o caso do Banacre, CILA e Cageacre.

