Após a solenidade de promoção de praças e oficias da Polícia Militar do Estado do Acre nesta sexta-feira (30), o governador Gladson Cameli quebrou o protocolo e compareceu a frutaria do Ceará, no bairro Calafate, e resolveu saborear uma tangerina ao lado de populares.

Na ocasião, Cameli atendeu um chamado de um jovem identificado por Elizeu Ribeiro, 18 anos, conhecido como garoto da ‘camisa rasgada’. Segundo ele, desde as eleições de 2018, almejava conhecer o chefe do executivo. “Hoje eu realizei meu sonho, nunca mais vou esquecer”, declarou o trabalhador que já garantiu que seu primeiro voto será em Cameli, caso seja candidato à reeleição.

Além de cumprimentar moradores, Gladson atendeu o pedido de uma criança e tirou uma fotografia. Na ocasião, a criança pediu um carro de brinquedo de presente, o governador atendeu o pedido.

