Maio começou com 213 novos casos de Covid-19 neste sábado (1º). O número de mortes também chegou a 1.534 com cinco novos registros em 24 horas. O número de infectados saiu de 77.803 para 78.016, segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). Com 267 registros de mortes por Covid, abril foi o m ês mais letal desde o início da pandemia .

Os números relacionados aos leitos em uma página que é atualizada pelas próprias unidades de saúde.

O número de exames aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux é de 601. Há 244 pacientes internados, dos quais 226 possuem teste positivo para a Covid-19. Não há nenhuma pessoa na fila de espera por um leito de UTI. O número de altas subiu para 63.652

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 8.722 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 172, já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados no estado, 74 estão ocupados, fazendo a taxa de ocupação ficar em 70%. Os leitos de UTI estão concentrados na capital, com 80 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.

Mortes por cidade Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 27 0 Assis Brasil 21 0 Brasiléia 35 0 Bujari 13 0 Capixaba 15 1 Cruzeiro do Sul 144 1 Epitaciolândia 25 0 Feijó 52 0 Jordão 1 0 Mâncio Lima 24 0 Manoel Urbano 10 0 Marechal Thaumaturgo 9 0 Plácido de Castro 15 0 Porto Acre 31 0 Porto Walter 3 0 Rio Branco 946 3 Rodrigues Alves 10 0 Santa Rosa do Purus 5 0 Sena Madureira 57 0 Senador Guiomard 34 0 Tarauacá 31 0 Xapuri 26 0 Total 1.534 5

Das 1.534 mortes registradas, 882 apresentavam algum tipo de comorbidade, segundo a Saúde, e outras 652 não tinham outras doenças. Do total de mortos, 887 eram homens e 647 mulheres. Do total de vítimas, 1.056 tinham acima de 60 anos.

Neste sábado, dos quatro óbitos registrados, três foram em Rio Branco e os outros dois em Capixaba e Cruzeiro do Sul. Das vítimas, apenas uma era do sexo masculino e o restante era mulher.

Uma mulher de 58 anos, que deu entrada no dia 24 de abril no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e morreu neste sábado (1).

Também uma mulher de 55 anos. Ela deu entrada no dia 26 de abril no Hospital Regional do Juruá e morreu na sexta-feira (30).

Um homem de 61 anos, que deu entrada no dia 13 de abril no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre e morreu uma semana depois, dia 30.

Uma idosa de 72 anos, que deu entrada no dia 19 de abril no Into-AC e morreu também no dia 30.

Outra mulher de 74 anos, que deu entrada no dia 27 de abril, no Into-AC e morreu no mesmo dia.

A subsecretária estadual de Saúde, Paula Mariano, explicou à Rede Amazônica mais uma vez sobre o registro de óbitos diários. Ela explica que existe um período de investigação das mortes por Covid e elas só passam a contar nos registros após confirmação de exames.

“É bom a gente esclarecer com relação ao número de óbitos, que há óbitos em investigação. Esses óbitos em investigação o que acontece, eles não são necessariamente do dia que ele está apresentado. Ele é visto antes, às vezes o paciente entra no hospital, fez só a tomografia e não saiu o resultado do swab ainda e o paciente foi a óbito, esse paciente vai para investigação até entrar no sistema e a equipe fazer essa análise. Só assim ele aparece dentro dos dados, por isso o tempo dele aparecer no boletim”, explica.

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:

Assis Brasil – 2.014

Tarauacá – 1.447

Xapuri – 1.440

Santa Rosa – 1.201

Sena Madureira – 1.179