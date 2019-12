Com a palavra do governador Gladson Cameli sendo cumprida, o governo do Estado pagou nesta sexta-feira, 13, a segunda parcela do 13° salário a todos os servidores públicos estaduais ativos e inativos. A ação injeta R$ 160 milhões a mais na economia do Acre, reforçando todos os setores que sentem o aquecimento com as festas de fim de ano.

A promessa de pagar a segunda metade do 13° no dia 13 de dezembro foi feita e reafirmada pelo governador Gladson Cameli como símbolo do sucesso de sua administração em contornar os problemas financeiros herdados pela gestão anterior, o que incluiu o não pagamento da metade do 13° de 2018.

Diretamente da Espanha, onde participa da COP 25, o governador Gladson Cameli gravou um vídeo onde afirma: “O pagamento em dia é uma obrigação minha como chefe de estado e gestor público, que é o reconhecimento de todos os servidores com o trabalho que prestam durante o dia a dia. O Estado anda por causa dos nossos servidores. E nossa luta irá continuar em defesa de um Acre mais justo, com as contas equilibradas, para que a gente possa melhorar ainda mais a vida das pessoas”.

Em novembro deste ano, o jornal Folha de São Paulo em sua edição online publicou uma matéria especial sobre como novos governadores de estados em crise ainda quitam o 13º salário de 2018, com destaque para o governador Gladson Cameli, que conseguiu honrar corretamente o compromisso de pagar o salário dos servidores públicos estaduais. Uma dívida de R$ 63 milhões.

O compromisso assumido por Cameli em garantir que os servidores recebam em dia foi reafirmado com o pagamento da metade do 13º salário. A primeira parcela deste ano foi depositada na conta do funcionalismo público no dia 26 de julho.

Os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do site www.contracheque.ac.gov.br, ou pelo aplicativo disponível gratuitamente para sistema operacional Android. Nestes canais, os servidores podem obter ainda, informações sobre o calendário de pagamento, cédula C, dentre outras.

