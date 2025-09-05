Acre
Gladson Cameli celebra Dia da Amazônia e reforça compromisso com a floresta
O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), usou as redes sociais nesta sexta-feira (5) para celebrar o Dia da Amazônia. Em sua publicação, o chefe do Executivo estadual destacou a importância da floresta e o compromisso do Acre com a preservação ambiental.
“Hoje é o Dia da Amazônia, nosso maior tesouro natural. Aqui no Acre, protegemos a floresta e valorizamos quem vive dela, com respeito e sustentabilidade. Cuidar da Amazônia é cuidar do nosso futuro, essa é a nossa missão. Feliz Dia da Amazônia”, escreveu Cameli.
VÍDEO: Foragido de Rondônia é preso em Rio Branco por investigadores da DHPP
Lucas Rodrigues da Silva, acusado de tentativa de homicídio, também é investigado por envolvimento com facção criminosa no Acre
Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na manhã desta quinta-feira (4), Lucas Rodrigues da Silva, na região da Cadeia Velha, em Rio Branco.
O acusado tinha prisão preventiva decretada pela Justiça da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho (RO), onde responde por tentativa de homicídio. Segundo as investigações, a vítima foi rendida, torturada e esfaqueada por criminosos.
Em Rio Branco, Lucas também é investigado por outros crimes e por suposta ligação com uma organização criminosa atuante na capital. Ele foi encaminhado à delegacia e segue à disposição da Justiça.
Com preço médio de R$ 5,99 por litro, Acre registra maior alta no valor do etanol
O Acre liderou a alta no preço do etanol hidratado na semana de 24 a 30 de agosto, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O levantamento, compilado pelo AE-Taxas, mostrou que o estado teve a maior variação positiva do país, com aumento de 13,66% no valor do combustível.
Com a disparada, o Acre também registrou o maior preço médio estadual: R$ 5,99 por litro, bem acima da média nacional de R$ 4,15, que caiu 0,48% no período.
No cenário nacional, os preços médios recuaram em 15 estados e no Distrito Federal, subiram em 5 e ficaram estáveis em 6. O destaque negativo foi Goiás, onde houve a maior queda da semana, de 6,41%.
Em São Paulo, maior produtor e consumidor do país, além de concentrar o maior número de postos avaliados, o preço do etanol subiu levemente, 0,25%, para R$ 3,98 por litro.
O levantamento também apontou o preço mínimo e máximo registrados na semana. O menor valor encontrado foi de R$ 3,19, em um posto paulista, enquanto o maior preço isolado foi de R$ 6,49, em Pernambuco.
ExpoXapuri tem abertura do rodeio e show de Jadson Santos nesta sexta
A programação da ExpoXapuri 2025 segue nesta sexta-feira, 5, com uma série de atrações voltadas ao público da feira agropecuária. As atividades começam às 18h, com a reabertura da feira, seguida pelo tradicional “Leilão Sexta do Boi”, às 19h.
Às 21h acontece a abertura oficial do rodeio, um dos momentos mais esperados do evento, que movimenta a arena com competições e disputas emocionantes.
No palco alternativo, Randawgle e Raiame são as atrações a partir das 21h. Encerrando a noite, a 0h, o cantor Jadson Santos sobe ao palco principal para animar o público.
A programação do fim de semana também promete grandes atrações. No sábado, 6, além da palestra sobre agricultura familiar, a noite terá o pré-show de Jorge Lima, seguido da atração nacional Cantor Ralf, que se apresenta à meia-noite.
Já no domingo, 7, o encerramento oficial do rodeio será às 20h, com show de Sandra Melo às 22h. No palco alternativo, no sábado, será a vez de Elizeu, às 21h.
