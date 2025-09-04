Cobija sedia 1ª Feira Gastronômica Trinacional de Pando nos dias 20 e 21 de setembro

Obra orçada em R$ 48,9 milhões beneficia 18,2 mil moradores e promete impulsionar economia, turismo e escoamento da produção rural. Inauguração ocorre neste sábado (6) com presença do governador

Com assessoria

Após mais de três décadas de expectativa, a Estrada da Variante de Xapuri será oficialmente inaugurada neste sábado (6), às 10h, em cerimônia com a presença do governador Gladson Cameli (PP) e autoridades estaduais e municipais. A obra, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representa um investimento de R$ 48,9 milhões e beneficia diretamente os 18,2 mil habitantes do município, incluindo 43,5% da população residente na zona rural.

A estrada — resultado de articulação da bancada federal acreana com o governo do estado — é considerada estratégica para desenvolver a logística regional. A nova via deve facilitar o escoamento de produtos agropecuários, ampliar o acesso ao turismo histórico e ambiental (incluindo roteiros do circuito da Revolução Acreana) e fortalecer a integração com a fronteira e a rota de exportação para o Oceano Pacífico.

Durante a cerimônia de inauguração, o governador Gladson Cameli deve destacar o impacto da obra na geração de empregos e no combate ao isolamento de comunidades rurais. A prefeitura de Xapuri projeta que a estrada reduzirá em até 40% o tempo de deslocamento entre a zona rural e o centro urbano.

Para o governador Gladson Camelí, a obra é uma entrega histórica para a cidade, simbolizando também dignidade, mobilidade e respeito por cada cidadão.

“São 17,57 quilômetros que carregam o suor dos trabalhadores desta terra, que conhecem de perto os desafios e agora podem enxergar novas possibilidades. Essa é uma das obras mais emblemáticas do nosso governo, e só foi possível graças à união entre a bancada federal, o governo do Estado, o Deracre e, principalmente, a população. É esse elo de muitas mãos que eu defendo desde o início da minha gestão: governar colocando as pessoas em primeiro lugar”, destacou.

O chefe do Executivo acredita que a Variante vai transformar a vida das pessoas. “Vai impulsionar o turismo, fortalecer a economia local e abrir caminhos para o desenvolvimento. Xapuri, terra de Chico Mendes e símbolo de resistência, agora também é símbolo de progresso. Seguimos juntos, com responsabilidade e compromisso, construindo um Acre mais justo, mais conectado e mais humano”.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, afirma que diversas obras de infraestrutura têm sido viabilizadas por meio de recursos estaduais e federais, fortalecendo os investimentos e resultando em grandes realizações para o Acre.

“Estamos aproveitando este verão para cumprir a determinação do nosso governador e acelerar a execução das principais obras que estão transformando o Acre. São iniciativas que criam novas conexões, fortalecem a infraestrutura e impactam diretamente a vida das pessoas. O sentimento é de dever cumprido com a entrega de mais uma grande obra à nossa população, uma conquista que representa mais qualidade de vida, mobilidade e desenvolvimento para todos.”

Obra histórica

Reconhecida como terra natal do líder seringueiro Chico Mendes, Xapuri é um dos principais cartões postais do Acre. A entrega da Variante representa não apenas avanço em infraestrutura, mas também um passo importante para o desenvolvimento econômico e social da região.

Com 17,57 quilômetros de extensão, a obra contemplou a pavimentação da rodovia AC-380, no trecho que liga o entroncamento da Estrada das Laranjeiras à BR-317. Essa estrutura é estratégica para o transporte de cargas e passageiros, facilitando o acesso da população aos serviços essenciais, como saúde, educação, comércio e lazer.

Diante da importância da rodovia para a integração regional, torna-se indispensável a implementação de alternativas que aprimorem e ampliem as condições do modal rodoviário, garantindo mais segurança, eficiência logística e desenvolvimento socioeconômico para a região.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários