Cobija sedia 1ª Feira Gastronômica Trinacional de Pando nos dias 20 e 21 de setembro
Evento no Centro de Convenções Campo Ferial reúne sabores do Acre, Peru e Bolívia nos dias 20 e 21 de setembro, com apoio do governo departamental de Pando e câmara de turismo local
A capital do departamento de Pando, Cobija, prepara-se para receber a primeira edição da Feira Gastronômica Trinacional de Pando 2025, nos dias 20 e 21 de setembro. O evento, será realizado no Centro de Convenções Campo Ferial (Km 11 da Rodovia Cobija-Porvenir), reunirá chefs, empresários e sabores tradicionais da Amazônia boliviana, peruana e acreana, promovendo a integração cultural pela gastronomia.
Organizada pela Câmara de Turismo de Pando com apoio principal do Governo Autônomo Departamental de Pando, a feira contará com participação de delegações do Acre (Brasil) e de Puerto Maldonado (Peru). O objetivo é destacar a diversidade culinária da região trinacional, conhecida como “Perla Del Acre”, e fomentar o turismo e o intercâmbio econômico entre os três países.
Os organizadores convidam o público a “saborear os sabores da Amazônia” em um espaço dedicado à alta gastronomia das três regionais Perla Del acre/Regional Alto Acre/Região Madre de Dios), com pratos típicos, ingredientes locais e experiências gastronômicas internacionais e culturais.
A expectativa é que o evento se torne um marco anual para a integração fronteiriça, unindo Brasil, Bolívia e Peru em torno da herança gastronômica compartilhada na bacia amazônica.
Veja vídeo localização promocional:
Vídeo divulgacão:
Xapuri celebra entrega da Estrada da Variante após 30 anos de espera neste Sábado (6)
Obra orçada em R$ 48,9 milhões beneficia 18,2 mil moradores e promete impulsionar economia, turismo e escoamento da produção rural. Inauguração ocorre neste sábado (6) com presença do governador
Com assessoria
Após mais de três décadas de expectativa, a Estrada da Variante de Xapuri será oficialmente inaugurada neste sábado (6), às 10h, em cerimônia com a presença do governador Gladson Cameli (PP) e autoridades estaduais e municipais. A obra, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representa um investimento de R$ 48,9 milhões e beneficia diretamente os 18,2 mil habitantes do município, incluindo 43,5% da população residente na zona rural.
A estrada — resultado de articulação da bancada federal acreana com o governo do estado — é considerada estratégica para desenvolver a logística regional. A nova via deve facilitar o escoamento de produtos agropecuários, ampliar o acesso ao turismo histórico e ambiental (incluindo roteiros do circuito da Revolução Acreana) e fortalecer a integração com a fronteira e a rota de exportação para o Oceano Pacífico.
Durante a cerimônia de inauguração, o governador Gladson Cameli deve destacar o impacto da obra na geração de empregos e no combate ao isolamento de comunidades rurais. A prefeitura de Xapuri projeta que a estrada reduzirá em até 40% o tempo de deslocamento entre a zona rural e o centro urbano.
Para o governador Gladson Camelí, a obra é uma entrega histórica para a cidade, simbolizando também dignidade, mobilidade e respeito por cada cidadão.
“São 17,57 quilômetros que carregam o suor dos trabalhadores desta terra, que conhecem de perto os desafios e agora podem enxergar novas possibilidades. Essa é uma das obras mais emblemáticas do nosso governo, e só foi possível graças à união entre a bancada federal, o governo do Estado, o Deracre e, principalmente, a população. É esse elo de muitas mãos que eu defendo desde o início da minha gestão: governar colocando as pessoas em primeiro lugar”, destacou.
O chefe do Executivo acredita que a Variante vai transformar a vida das pessoas. “Vai impulsionar o turismo, fortalecer a economia local e abrir caminhos para o desenvolvimento. Xapuri, terra de Chico Mendes e símbolo de resistência, agora também é símbolo de progresso. Seguimos juntos, com responsabilidade e compromisso, construindo um Acre mais justo, mais conectado e mais humano”.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, afirma que diversas obras de infraestrutura têm sido viabilizadas por meio de recursos estaduais e federais, fortalecendo os investimentos e resultando em grandes realizações para o Acre.
“Estamos aproveitando este verão para cumprir a determinação do nosso governador e acelerar a execução das principais obras que estão transformando o Acre. São iniciativas que criam novas conexões, fortalecem a infraestrutura e impactam diretamente a vida das pessoas. O sentimento é de dever cumprido com a entrega de mais uma grande obra à nossa população, uma conquista que representa mais qualidade de vida, mobilidade e desenvolvimento para todos.”
Obra histórica
Reconhecida como terra natal do líder seringueiro Chico Mendes, Xapuri é um dos principais cartões postais do Acre. A entrega da Variante representa não apenas avanço em infraestrutura, mas também um passo importante para o desenvolvimento econômico e social da região.
Com 17,57 quilômetros de extensão, a obra contemplou a pavimentação da rodovia AC-380, no trecho que liga o entroncamento da Estrada das Laranjeiras à BR-317. Essa estrutura é estratégica para o transporte de cargas e passageiros, facilitando o acesso da população aos serviços essenciais, como saúde, educação, comércio e lazer.
Diante da importância da rodovia para a integração regional, torna-se indispensável a implementação de alternativas que aprimorem e ampliem as condições do modal rodoviário, garantindo mais segurança, eficiência logística e desenvolvimento socioeconômico para a região.
Operação de combate à violência contra a mulher resulta em quase 80 prisões no Acre
Apesar do encerramento da Operação Shamar, a Polícia Civil do Acre reforça que as ações de prevenção, acolhimento e repressão aos crimes contra a mulher continuam de forma permanente em todo o estado
A Polícia Civil do Acre (PCAC) encerrou, no último dia 4 de setembro, sua participação na Operação Shamar 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher. Durante todo o mês de agosto, período marcado pela campanha Agosto Lilás, as delegacias da capital e do interior intensificaram ações educativas, preventivas e repressivas, alcançando milhares de pessoas em todo o estado.
No total, foram realizadas 504 ações de panfletagem, 84 ações educativas por meio de mídias digitais, impactando 38 mil pessoas, além de 19 palestras que reuniram mais de 1.057 participantes. Paralelamente, as equipes policiais executaram diligências, apuraram denúncias e atenderam mais de 657 vítimas de violência doméstica e crimes correlatos.
A repressão também foi fortalecida. Foram registradas 76 prisões relacionadas a casos de violência doméstica, incluindo 66 em flagrante e 10 por mandado judicial. Além disso, houve a apreensão de armas, cumprimento de medidas protetivas e a conclusão de 133 inquéritos policiais com autoria identificada, garantindo mais celeridade às investigações.
A delegada Juliana De Angelis, coordenadora estadual da Operação Shamar, destacou a importância da atuação integrada e do acolhimento humanizado às vítimas.
“A Shamar vai além da repressão. Nosso objetivo é oferecer acolhimento, informação e segurança às mulheres, além de incentivar a denúncia e quebrar o ciclo da violência. A Polícia Civil do Acre está comprometida em criar uma rede de proteção efetiva, levando informação a escolas, comunidades e instituições para transformar essa realidade”, disse.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, ressaltou que os resultados da operação refletem o empenho da instituição em reduzir os índices de violência contra a mulher no estado.
“Agosto foi um mês de intensificação de esforços. As delegacias atuaram de forma estratégica, com ações educativas e operações repressivas, para proteger vítimas e responsabilizar agressores. A Polícia Civil do Acre seguirá investindo na capacitação dos profissionais e no fortalecimento das delegacias especializadas para garantir que cada denúncia seja atendida com a urgência e a seriedade que o tema exige”, enfatizou.
A Operação Shamar teve atuação em todas as regiões do estado, com o apoio das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam/DEMPCA), Delegacias do interior e Coordenação do Programa Bem-Me-Quer, contando com efetivo de mais de 59 policiais civis e viaturas mobilizadas para atender as ocorrências.
Apesar do encerramento da Operação Shamar, a Polícia Civil do Acre reforça que as ações de prevenção, acolhimento e repressão aos crimes contra a mulher continuam de forma permanente em todo o estado, garantindo que a proteção e a defesa dos direitos das vítimas sigam como prioridade institucional.
Gefron resgata vítimas de sequestro em Bujari e recupera caminhonete levada para a Bolívia
Criminosos fugiram durante a ação; vítimas eram mantidas amarradas e sob tortura em cativeiro
Na madrugada desta quinta-feira (4), o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) realizou uma operação que resultou no resgate de vítimas de sequestro e na apreensão de uma caminhonete Toyota Hilux que seria levada para a Bolívia.
Segundo informações da polícia, o veículo estava em poder de um criminoso quando foi interceptado. Durante a ação, os militares localizaram o cativeiro no município de Bujari, onde as vítimas eram mantidas amarradas e sob tortura.
Com a aproximação da viatura, os sequestradores fugiram, mas as vítimas foram libertadas. Elas passaram por exames de corpo de delito e, em seguida, foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento.
No local também foram encontrados objetos roubados da residência das vítimas. De acordo com o Gefron, a quadrilha planejava trocar o veículo roubado por drogas na Bolívia, em mais um caso típico da atuação de criminosos que atuam na fronteira.
