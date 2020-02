O chefe do executivo, disse que, caso as investigações apontem os supostos envolvidos no esquema, serão imediatamente afastados

Uma denúncia do deputado estadual Fagner Calegário (PL) feita na terça-feira (18), durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), onde agentes estariam, em nome do governo, cobrando 20% para liberar pagamentos pendentes a empresários, fez com que o governador Gladosn Cameli (Progressistas) encaminhasse a denúncia à Policia Federal para que os agentes possam realizar uma investigação e solucionar o caso.

Cameli revelou que acionou a PF ainda na quarta, logo após a reunião com os deputados estaduais da base governamental. “Na reunião, eu perguntei ao deputado que pudesse dar nome aos bois [os envolvidos], no tocante à denúncia”, declarou.

Segundo palavras do chefe do Executivo, caso as investigações apontem os supostos envolvidos no esquema criminoso, eles serão imediatamente afastados e deverão responder criminalmente. “Não vou tolerar corrupção na minha gestão. Por isso, perguntei os nomes dos quatro acusados de oferecer propina para que eu possa afastá-los imediatamente”, argumentou.

Na sessão, Calegário acionou a tribuna e disse que existem pessoas em nome do governo procurando empresários e cobrando propina de 20% para que sejam realizados pagamentos pendentes.

“Eu vou logo falando. Eu quero que alguém do governo diga que eu tenho que provar. É bom que vamos prestar esclarecimentos no foro legítimo, que é a polícia. Existe gente em nome do governo pedindo 20% para poder resolver questão de pagamento. Isso é muito grave”, declarou, deixando os deputados intrigados.

