O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) usou sua página no Facebook na quinta-feira (20) para fazer uma denuncia em relação à oficina ortopédica do Acre. Segundo ele, o local dispõe de péssima estrutura física, além de condições de trabalho desumanas.

“Fiz uma visita ontem na oficina ortopédica do Acre. Infelizmente, o que vi não é nada animador e eu fiquei impressionado com a precariedade do local. Os funcionários estão submetidos a péssimas condições de trabalho, faltando, inclusive, insumos para a produção das próteses”, declarou.

Segundo ele, a fábrica está em condições desumanas e os servidores públicos já fizeram inúmeros pedidos para melhorias na fabricação de próteses. “A lista de espera é de anos e as pessoas não podem esperar para ter uma prótese”, argumentou.

O emedebista acrescentou que as verbas da fábrica são oriundas de recursos federais e fez um pedido de melhorias do local ao governo do Acre. “Pedimos ao governo que dê a atenção necessária para a fábrica ortopédica, pois sabemos que há um grande número de acreanos que precisam de próteses e esta fábrica poderia ajudar na reabilitação destas pessoas e na fabricação dos moldes. A população clama por melhorias”, encerrou.

