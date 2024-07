FUNN Funn Festival 2024 conclui edição com forte impacto social e ambiental

O Funn Festival 2024, um dos maiores festivais de inverno do Brasil, encerrou sua edição com números expressivos. O evento contou com um investimento de R$30 milhões, mais de 100 artistas em mais de 180 horas de shows, empregando direta e indiretamente mais de mil pessoas por dia. Foram mais de 20 toneladas de alimentos arrecadadas e o lixo gerado foi corretamente destinado por cooperativa especializada. O palco deste ano teve 76 metros de comprimento, 20 metros de profundidade, 21 metros de altura, 307 metros quadrados de LED e 2 mil metros de estrutura metálica, com cenografia inflável importada e fornecedores de seis estados. Em oito semanas, mais de 300 mil pessoas passaram pela Terra do Nunca, na Praça das Fontes, no Parque da Cidade, em Brasília.

Sustentabilidade Ambiental

O Funn Festival 2024 adotou várias medidas para reduzir seu impacto ambiental. A coleta seletiva desviou mais de 60 toneladas de recicláveis dos aterros, representando quase 70% dos resíduos gerados. O festival também promoveu práticas de agrofloresta e compensação de carbono, realizando um workshop sobre sustentabilidade e agroflorestas, seguido de um mutirão para plantio de mudas e muvucas de semente em um espaço agroflorestal no Parkway. Sementes também foram distribuídas ao público de forma simbólica para marcar a iniciativa

Responsabilidade Social

O festival promoveu o projeto “Empresa Responsável Comunidade + Segura”, capacitando 40 colaboradores para proteger e acolher mulheres em situações de violência. Durante o festival, nenhum caso de violência foi registrado. Em colaboração com os Correios e o governo do Estado do Rio Grande do Sul, o evento arrecadou alimentos e doações para as vítimas das enchentes. O festival também promoveu o Rio Grande do Sul como destino turístico, destacando sua cultura local com apresentações de danças típicas, vídeos institucionais e experiências gastronômicas.

Governança

A governança no Funn Festival foi reforçada através de treinamentos e capacitações para todos os colaboradores. Workshops sobre violência contra a mulher, boas práticas do festival e sustentabilidade foram oferecidos. O ingresso “meia entrada social” permitiu a inclusão de participantes através da doação de alimentos não perecíveis, combatendo a fome e apoiando comunidades carentes.

Impacto na Comunidade

Mais de mil crianças de abrigo ou em situação de vulnerabilidade participaram de ações sociais no complexo infantil do festival. A iniciativa, promovida pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, ofereceu uma manhã de brincadeiras e diversão, reforçando o compromisso do festival com a democratização do acesso ao lazer e à cultura.

Solidariedade em Ação

A campanha Solidariedade Salva arrecadou alimentos para famílias necessitadas. O projeto “Por Um Sorriso” proporcionou momentos especiais para crianças de abrigos e projetos sociais, oferecendo atividades recreativas e alimentação. A iniciativa “Um Novo Destino” destacou a cultura gaúcha e incentivou doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Pedro Henrique Caetano, organizador do festival, afirmou: “O Funn Festival 2024 foi um sucesso em todos os aspectos. Conseguimos não só entreter, mas também promover ações sociais e ambientais que beneficiaram milhares de pessoas e o meio ambiente. Este é um modelo que queremos replicar e expandir nas próximas edições.”

Caetano ressaltou que o evento contou com o apoio e patrocínio de diversas instituições, destacando-se a Caixa Econômica Federal, Correios, Governo Federal, Governo do Distrito Federal e Spaten, além de inúmeros parceiros que contribuíram para o sucesso do festival.

