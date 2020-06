O supervisor de Operações da TV Acre, afiliada da Rede Amazônica de Televisão no estado, Willian D’avilla Modesto, irmão do poeta Mauro Modesto e do ex-prefeito de Sena Madureira, Ulysses Modesto, morreu na tarde desta segunda-feira, 22.

Foi um dos responsáveis pela preparação do ambiente festivo da participação do apresentador Ayres Rocha no Jornal Nacional, em setembro do ano passado.

Willian Modesto estava na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto Socorro de Rio Branco. A suspeita é que Willian tenha sido vítima da Covid-19.Nas redes sociais o poeta Mauro Modesto, que está fora do estado, escreveu:

“Acordei,hoje, em São Paulo, com a triste notícia do falecimento de meu irmão Wiliam D’Avila Modesto, com suspeita de COVID 19, na UTI do PS, em Rio Branco. Ainda comovido, embargado pelas lágrimas, elevei minhas preces a Deus e pedi sua misericórdia para que o recebesse em sua morada e que o colocasse nos braços de nossos pais José e Iracema e de nossos irmãos, que nos deixaram antes do combinado”.

