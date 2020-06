Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14 – RO/AC) encerrou nesta sexta-feira (19) a primeira correição inteiramente telepresencial de sua história, realizada pelo vice-presidente do Regional, desembargador Shikou Sadahiro, em função correcional, após três dias na 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho (RO).

Sadahiro ressaltou o prognóstico da atual e futura nova realidade pós pandemia que servidores e magistrados irão enfrentar, mesmo nesta situação enalteceu o trabalho desenvolvido pelas magistradas titular, Silmara Negrett e pela auxiliar, Simone Trovão, que com o apoio do diretor Thiago Silva Santos e equipe vem melhorando o desempenho da vara no Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho (IGest).

O magistrado constatou efetivo diálogo institucional, com a participação dos servidores da unidade com a equipe correcional, bem como entre magistradas e vice-presidente, na função correcional, com foco nas prioridades do tribunal e órgãos de administração da justiça, objetivando melhorar a prestação jurisdicional, frisou Sadahiro.

Comentários