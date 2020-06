O deputado federal Alan Rick (DEM) visitou novamente o município do Bujari nesta segunda-feira, 22, para realizar a entrega de uma Motoniveladora 12K (Patrol) ao prefeito Romualdo Araújo, adquirida com recursos de sua emenda individual no valor R$ 476 mil via Sudam, para recuperação de vias urbanas e ramais.

“É uma alegria poder entregar essa Motoniveladora ao município do Bujari. Esta máquina vai ajudar na recuperação de vias urbanas e principalmente dos ramais da zona rural”, comemorou o parlamentar.

A Patrol foi adquirida através de emenda individual de Alan Rick no valor R$ 476 mil via Sudam e é o primeiro equipamento desse porte que o prefeito Romualdo recebe em sua gestão.

Na última sexta-feira, 19, ao lado de Romualdo, o deputado participou da assinatura da ordem de serviço para as obras de pavimentação da Rua Projetada B, um dos principais corredores de ônibus da cidade. Os recursos para a obra também são fruto de emenda individual do democrata.

“Garanti em minhas emendas individuais, via Sudam, R$ 820 mil para a pavimentação da Rua Projetada B, do Bujari, um dos principais corredores de ônibus do município”, disse Rick. A obra também inclui a construção da drenagem e de calçadas dos dois lados da via.

Alan tem sido o parlamentar que mais tem liberado recursos para o Bujari. Nos seis anos de atuação já viabilizou ao município quase R$ 7 milhões para ações nas áreas de educação, saúde, zona rural, equipamentos e infraestrutura.

“Ao todo já alocamos quase R$ 7 milhões para o Bujari. Destaco a construção de duas escolas municipais já entregues – Edmundo Pinto e P.A. Antônio de Holanda, e a creche Dona Bela que deve ser inaugurada até o final do ano. Já entregamos duas ambulâncias para a Saúde Municipal e está em construção a UBS do Antimary. Agora temos a pavimentação da rua Projetada B e esta motoniveladora”, finalizou.

