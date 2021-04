Após um pequeno período de testes, a fronteira do Acre ganha sua primeira lavanderia automática que pode ajudar muitos profissionais liberais e, principalmente estudantes entre outros. A iniciativa partiu de dois irmãos, o empresário Leandro e o veterinário Fábio Pires de Moraes.

Segundo eles, após uma viagem para fora do estado, viram que poderiam trazer um serviço para ajudar muita gente, inclusive as donas de casa é claro. Durante a volta, fizeram uma pesquisa interna, onde perceberam que a necessidade de uma lavanderia, onde pudessem levar suas roupas de casa e eles mesmos pudessem utilizar as máquinas.

Foi quando resolveram trazer esse serviço para atender os moradores de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija, além dos viajantes que tem pouco tempo. O sistema todo automatizado, foi instalado e pode ser pago utilizando apenas o cartão de débito ou de crédito.

Instalado e inaugurado oficialmente no Posto Xis (Epitaciolândia) nesta quarta-feira (7), com apena R$ 14,90 reais, o cliente poderá lavar uma grande cesta de roupa na máquina em cerca de 30 a 40 minutos no máximo, podendo esperar no local que é climatizado com internet e levar suas roupas quase secas.

Se preferir, com mais R$ 14,90 reais, poderá utilizar uma secadora a vapor e levar secas e prontas para vestir.

Pra quem quiser tirar mais dúvidas, poderá ligar para o número (68) 99977-4022.

Comentários