Brasileia amplia vacinação contra o sarampo após surto na Bolívia

O Governo do Acre sancionou nesta quarta-feira (16) a Lei nº 4.608/2025, que estabelece a Política Estadual de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme. De autoria da deputada Michelle Melo (PDT), a nova legislação visa promover o diagnóstico precoce e assegurar um atendimento contínuo e humanizado às pessoas com essa condição genética, que afeta majoritariamente a população negra.

Entre os principais pontos da lei está a obrigatoriedade da realização do teste do pezinho entre o 3º e o 30º dia de vida de todas as crianças nascidas no estado. Além disso, o texto garante a oferta de exames de hemoglobinopatias, como a eletroforese de hemoglobina, tanto na rede pública quanto em unidades privadas conveniadas.

A norma também prevê o fornecimento gratuito de medicamentos, imunobiológicos e insumos conforme orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), além da criação de um cadastro estadual de pacientes, com respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Outras ações contempladas incluem vacinação completa, inclusive com imunizantes fora do calendário oficial, aconselhamento genético, planejamento familiar e acompanhamento pré-natal especializado para gestantes com a síndrome, garantindo atenção adequada durante a gravidez e em casos de aborto relacionado à doença.

A política também prevê campanhas educativas, parcerias com universidades e hemocentros para pesquisas científicas, e a coleta de dados com recorte racial e de gênero para o monitoramento epidemiológico da doença falciforme no estado.

A execução da política ficará sob responsabilidade do órgão competente do Poder Executivo estadual, com recursos garantidos por dotações orçamentárias específicas.