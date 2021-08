O fotógrafo Marcos Vicentti, da Secretaria de Comunicação do Estado do Acre (Secom), foi um dos vencedores do Grande Prêmio Fotografe, premiação internacional de fotografia que é uma das maiores da América Latina.

Já bastante reconhecido no estado e até nacionalmente por seu trabalho fotográfico, o Marcão, como é conhecido, recebe este que é seu primeiro prêmio internacional, ainda que tenha publicado fotos, principalmente ao retratar a Amazônia, em diversos veículos pelo mundo.

Marcão ganhou a medalha de bronze na categoria Imagem Destacada/ Cena de Rua. Ao todo, cerca de dez mil trabalhos participaram de toda a premiação. A imagem bastante poderosa clicada pelo fotógrafo eterniza o momento em que uma pessoa com deficiência passa junto a uma série de manequins enfileirados, todos com suas pernas em destaque.

“Essa foto eu realizei no calçadão do Colégio Acreano, de manhã cedo, quando as lojas ainda estavam se organizando para Fotógrafo Marcão é medalha de bronze em competição internacional abrir. Ela já havia sido premiada no concurso do Ministério Público do Acre. Mas ganhar agora um prêmio internacional é um reconhecimento não só pra mim, mas pra fotografia acreana, de uma revista que é a maior do segmento na América Latina e isso só me dá mais discernimento para continuar trabalhando, apoiando a profissão e retratando a Amazônia”, conta Vicentti.

O Grande Prêmio Fotografe tem como objetivo dar visibilidade aos trabalhos autorais de fotógrafos brasileiros ou estrangeiros com a divulgação de trabalhos selecionados em uma plataforma digital, exposições e um livro comemorativo. Dos mais de dez mil trabalhos inscritos, apenas 32 foram premiados.