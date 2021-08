Berço da Revolução Acreana, Xapuri não tem programação comemorativa à data histórica

Por

Era madrugada de 6 de agosto de 1902 quando o gaúcho José Plácido de Castro tomava de assalto, junto com um punhado de seringueiros, a Mariscal Sucre do intendente Juan Dios Barrientos, dando início a um dos mais importantes capítulos da história do Acre e do Brasil, a Revolução Acreana, que tornou o Acre brasileiro.

Apesar da importância do evento histórico, por mais um ano Xapuri não terá qualquer ato alusivo na data que marca o início da Revolução Acreana, ocorrido há 119 anos. O esquecimento da data histórica já ocorre há muito tempo e não existe uma explicação oficial para esse fato. A informação foi confirmada pela assessoria da prefeitura.

O começo da Revolução Acreana foi marcado pela tomada da Intendência Boliviana, que oprimia e sufocava com a cobrança de altos impostos a população brasileira que aqui lutava pela sobrevivência. Desde então, Xapuri passou a ser o “Berço da Revolução”.

O desapego com a valorização de datas em que ocorreram eventos tão significativos como a Revolução Acreana e a falta de atenção aos exemplos deixados por aqueles que deram a vida para que o Acre não perecesse, talvez ajude a explicar o fato de, no presente, Xapuri se encontrar patinando no avanço social que a própria história de glórias impõe como obrigatório.