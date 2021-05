Forças de Seguranças contarão com um aporte de R$35 mi para combate a crimes

Cezar Negreiros

O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos destacou que as Forças de Seguranças no Estado contarão com R$ 32 milhões do Fundo Nacional de Segurança para o combate do crime. Informou que os recursos liberados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ), será distribuído da seguinte forma: 80% dos recursos serão usados no enfrentamento da criminalidade e o restante dos outros 20% destinados a valorização profissionais dos militares da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), agentes da Polícia Civil (PC) e da Sejusp. “Temos mais R$3 milhões, que serão liberados nos próximos meses para execução de obras previstas no nosso plano operacional”, observou.

O oficial salientou que estes recursos do governo federal serão investidos no custeio da Segurança Pública. O Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) tem atuado na repressão do contrabando de armas, do tráfico de drogas e no problema da crise humanitária dos imigrantes haitianos e africanos na região de fronteira seca com os países andinos (Bolívia e Peru).

Desde a interligação da Estrada Transoceânica que possibilitou a atuação destes coiotes que atuam no tráfico humano por qualquer quantia de dinheiro. Primeiro começou em 2011 com fluxo migratório dos haitianos, mas em 2018 com a chegada dos imigrantes venezuelanos e mais recentemente, com a nova onda migratória de haitianos em busca de chegar ao México, Estados Unidos da América (EUA) e ao Canadá, pela Costa do Pacífico.

Operações

O secretário da Sejusp revelou que recebeu a visita de um representante da Secretaria Extraordinária de Segurança do Ministério da Justiça para tratar do problema das invasões de grupos armados em propriedades rurais nos estados de Rondônia e Amazonas. A ideia de criação de uma Força- Tarefa com a participação de homens das Forças de Seguranças dos três estados para combater estes tipos de crimes trans/fonteiriços, mas não ficou estabelecido a data da operação na região da Ponta do Abunã e nos municípios amazonenses de Lábrea e Humaitá, onde estas milícias armadas transitam com liberdade. “Estamos esperando a chegada de mais um contingente da Força Nacional para intensificar as ações de combate as organizações criminosas que agem nesta região da Linha Cunha Gomes”, revelou o coronel sem dar detalhes para não atrapalhar as investigações em curso.

