Força Nacional apreende 1,4 tonelada de drogas no Amazonas

Em 30 dias de atuação, mais de 180 pessoas foram presas no estado

A Força Nacional de Segurança Pública apreendeu cerca de 1,4 tonelada de drogas e prendeu mais de 180 pessoas em 30 dias de atuação no estado do Amazonas.

Vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Força Nacional foi acionada para combater a onda de violência ocorrida no início de junho no estado.



De acordo com balanço divulgado pelo próprio ministério, além das prisões, que incluíram foragidos da Justiça, e apreensões de drogas, foram cumpridos 72 mandados de prisão preventiva. Foram ainda a abordadas cerca de 20 mil pessoas e 10 mil veículos, entre carros, motocicletas e ônibus.

O ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que o resultado da operação foi positivo e destacou a atuação da Força Nacional em um trabalho integrado entre com as demais forças de segurança.

Composta por policiais militares, civis, bombeiros militares e peritos dos estados e do Distrito Federal,a Força Nacional de Segurança Pública atua na preservação da ordem pública, na segurança das pessoas e do patrimônio e também em calamidades.

Além do governo federal, a operação contou com o apoio logístico do governo amazonense.