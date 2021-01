Os policiais estavam em diligências pela região, quando avistaram Reinaldo e realizaram a abordagem.

assessoria

O foragido do Acre Reinaldo Torres da Silva foi preso por policiais civis da 2° Delegacia de Polícia de Porto Velho e militares, coordenados pela delegada Keity Mota, após ser flagrado com uma arma de fogo, durante uma abordagem em um local conhecido como Vila Marmelo, na Zona Rural de Vista Alegre do Abunã, a ação faz parte da Operação Hórus.

A ação faz parte da Operação Hórus do Ministério da Justiça e Segurança Pública fortalece combate ao contrabando na região de fronteira

Os policiais estavam em diligências pela região, quando avistaram Reinaldo e realizaram a abordagem.

Com ele, a Polícia encontrou uma espingarda calibre 16.

Na consulta nominal, foi constatado que havia dois mandados de prisão preventiva em aberto contra o criminoso expedido pela justiça do Acre.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o presídio, onde ficou à disposição da justiça.

Comentários