“Já são 14 dias de muita dor e uma preocupação grande com meus filhos. Só quero ir, ser operada ou tratada e voltar pra minha casa, para os meus filhos “

Por

Moradora de Tarauacá , Silvanete Feitosa do Nascimento, 40 anos, está internada há 14 dias no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul com um tumor no fígado. Ela foi encaminhada para Tratamento Fora do Domicílio – TFD, para Rio Branco , mas até agora aguarda uma vaga na Fundação Hospitalar.

A mulher conta que está tomando tramal e morfina para suportar as dores e faz um apelo dramático por ajuda para conseguir se tratar já que tem 4 filhos, dos quais, 3 são pequenos. “Já são 14 dias de muita dor e uma preocupação grande com meus filhos. Só quero ir, ser operada ou tratada e voltar pra minha casa, para os meus filhos “, pede.

Mas até agora ela não obteve retorno do TFD, quanto à vaga na capital. A irmã da paciente, Silvaneide, aponta para a gravidade da situação. ” A desconfiança dos médicos é de que seja um câncer no fígado. Então quanto mais cedo ela começar o tratamento maiores são as chances de cura. Minha irmã já está com dificuldade pra se alimentar e sofre muitas dores. Precisamos dessa vaga na Fundação urgente “, apela ela .

A coordenadora da Regional da Saúde do Juruá, Katiana da Silva, disse que iria verificar a situação junto ao setor responsável, mas não deu retorno.

Comentários