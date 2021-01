Wesley Santana, colaboração para o CNN

Nesta quinta-feira (31), algum brasileiro pode ganhar sozinho o prêmio máximo da Mega da Virada, que está estimado em R$ 320 milhões.

Essa quantia, provavelmente, vai mudar a vida do vencedor e pode, inclusive, impactar as suas próximas gerações.

Certamente, há aquelas pessoas que, se ganharem, vão depositar na poupança, em fundos ou até em ouro, que foi o investimento com maior rentabilidade em 2020, mas há prefira comprar tudo que tiver vontade.

Por isso, o CNN Brasil Business foi atrás das possibilidades de um novo milionário e separou uma lista para você planejar comprar — ou sonhar.

Que tal o carro mais caro do mundo? Avaliado em R$ 50 milhões, Bugatti La Voiture Noire é considerado o carro mais caro do mundo. Em 2019, o jogador português Cristiano Ronaldo adquiriu uma unidade do modelo, que tem 1.500 cavalos de potência.

Com o prêmio da Mega da Virada, dá para comprar um exemplar para você e ainda presentear amigos ou familiares. Será que vale a pena?

Para quem prefere imóveis, dá para apostar em um apartamento parecido com o do casal David e Vitória Beckham. Segundo informações do jornal britânico The Sun, a cobertura da família está avaliada em US$ 24 milhões, o que representa cerca de R$ 124 milhões.

Em Miami, o imóvel fica em um edifício luxuoso, projetado pela renomada arquiteta Zaha Hadid, já falecida. Ele possui cinco quartos, sete banheiros, além de uma sala gigante para ninguém colocar defeitos.

Dá para viajar muito também: uma diária no Hotel President Wilson, em Genebra, na Suíça, sai por uma bagatela de US$ 83 mil, cerca de R$ 431 mil, de acordo com a CNN americana.

Com esse valor, o hóspede pode aproveitar uma viagem em família, pois, a diária de hotel mais cara do mundo inclui 12 suítes com banheiros em mármores, além de uma vista deslumbrante dos tão famosos alpes suíços.

Comentários