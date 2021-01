O Governo de Rondônia autorizou o concurso para reforçar a Segurança Pública do Estado. O certame está previsto para acontecer no 2º semestre de 2021.

rondoniagora.com

O concurso na área de Segurança Pública não aumentará a folha de pagamento, uma vez que muitos profissionais foram aposentados, passaram em outro concurso ou até mesmo saíram da carreira, deixando o quadro de efetivo com uma significativa necessidade.

Para o Corpo de Bombeiros Militar, serão ofertadas cinco vagas para oficiais combatentes e três oficiais do quadro complementar, que são para áreas de engenharia e arquitetura. Para a Polícia Militar, serão abertas 20 vagas para os cargos de oficiais combatentes. Os aprovados nesta área do concurso farão o Curso de Formação de Oficiais no Estado de Goiás.

Já à Polícia Civil, o Governo de Rondônia abrirá, no total, 379 vagas divididas da seguinte forma: serão 10 vagas para delegados; 10 para médicos legistas; 175 para agentes de polícia; 120 para escrivão; 50 para papiloscopistas e 14 para técnico em necropsia.

Comentários