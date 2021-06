Fisioterapeuta desaparece após viajar de Sena para Rio Branco

O fisioterapeuta Márcio Torres Vasconcelos, morador de Sena Madureira, está desaparecido desde quinta-feira, 10. De acordo com informações da família, Márcio, como é mais conhecido, saiu do município com destino a Rio Branco, mas até agora não retornou.

O último contato feito pelo fisioterapeuta com a família foi às 19 horas da quinta-feira. O profissional foi à capital para tratar assuntos particulares.

Márcio Torres é ex-policial militar. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato pelo telefone 99951 5216.