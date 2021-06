Governo dá continuidade a ações de melhoria e manutenção das escolas estaduais

Assessoria

“São mais de 31 escolas em todo o Acre com os projetos de manutenção em andamento, e cerca de 39 unidades com os trabalhos já concluídos”, relatou o chefe de Departamento de Manutenção da Secretaria de Estado de Educação (SEE), Marcos Maia, durante a assinatura da ordem de serviço para reforma da Escola Armando Nogueira, acompanhado do comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar do Acre (CBMAC) Carlos Batista, na quarta-feira, 9, em Rio Branco.

A escola de tempo integral será mais uma unidade beneficiada pelo governo do Estado, com ações de melhorias nas condições físicas dos ambientes educacionais, para melhor atender alunos e servidores. Durante a ocasião, a equipe de manutenção da SEE e o comandante Carlos Batista realizaram uma vistoria técnica nas dependências da escola, para identificar as principais necessidades do espaço.

Dessa forma, a escola de nível médio, que tem cerca de 403 estudantes matriculados, será contemplada com manutenção da quadra esportiva, reposição de piso, pintura dos prédios e instalação de novos condicionadores de ar, bem como a substituição de janelas, para garantir melhor circulação do ar no ambiente das salas de aula.

Carlos Batista conta que uma das áreas que será totalmente revitalizada é a piscina, situada na parte externa, e que é administrada pelo Corpo de Bombeiros. “Antes da paralisação das atividades, nós atendíamos mais de três mil pessoas com projetos como Bombeiro Mirim e programas sociais, além da comunidade em geral. Nosso objetivo é revitalizar toda a estrutura física dessa área para voltar a atender novamente esse público”, explicou.

A piscina será beneficiada com a reforma da arquibancada, a instalação de nova cobertura e novos assentos, substituição do piso, reforço nas grades de proteção e instalação de novos chuveiros, além da limpeza da parte hidráulica e tratamento da água. “Essa série de melhorias nas condições físicas beneficiará tanto os alunos quanto a comunidade”, ressaltou Marcos Maia.

Escola Gloria Perez

Dando continuidade à agenda, a equipe de manutenção seguiu para a Escola Gloria Perez, no Conjunto Xavier Maia, para mais uma visita técnica. A escola, de tempo integral, e que recentemente lançou um projeto de Enem solidário e gratuito para alunos da etapa de nível médio, atende cerca de 408 estudantes.

A escola já está com alguns trabalhos de manutenção e pequenas reformas em andamento, como pintura das salas, limpeza do telhado e manutenção das janelas. Em um diálogo aberto, a diretora Laura Gianne de Oliveira listou algumas demandas, que foram ouvidas e avaliadas por Marcos Maia e sua equipe.

Segundo o chefe de manutenção da SEE, será realizada uma reforma na parte elétrica e hidráulica, a manutenção dos condicionadores de ar do auditório e substituição do piso, além da revitalização completa das quadras esportivas, bem como a instalação de novos chuveiros para os alunos, uma demanda antiga da unidade.

O orçamento totaliza R$ 281,4 mil. “Sendo uma escola de tempo integral, há a necessidade da ampliação do espaço”, afirmou a gestora Laura.