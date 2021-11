Fiocruz entrega mais 3,5 milhões de doses da AstraZeneca ao PNI

Fundação completou o envio semanal da vacina ao Plano Nacional de Imunizações; mais de 125 milhões de doses já foram entregues

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) realizou, nesta sexta-feira (5), a entrega de 3,5 milhões de doses da vacina anti-Covid da AstraZeneca ao Ministério da Saúde. Com esse lote do medicamento, a fundação alcançou mais de 4,8 milhões de doses entregues nesta semana.

Na quarta-feira (3), houve a entrega de 1,3 milhão de doses do imunizante. Nesta semana, a fundação entregou 3,5 milhões de doses a menos em comparação à anterior, quando 7,2 milhões de doses foram disponibilizadas ao PNI (Plano Nacional de Imunizações).

Até o momento, foram entregues pela Fiocruz 125,8 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao PNI por meio do Instituto Bio-Manguinhos, no Rio de Janeiro.

No Brasil, 155 milhões de pessoas já receberam ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o equivalente a 73,3% da população do país. O número de pessoas com a imunização completa é de 122 milhões, mais de 56% da população.