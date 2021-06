Família de professora internada com Covid-19 mobiliza web e põe casa e carro à venda para levá-la a SP

A família da professora Eliete Maia, de 42 anos, tem mobilizado a internet em uma corrida contra o tempo para conseguir alcançar a quantia de R$ 207 mil para conseguir fazer a transferência dela em UTI aérea para um hospital em São Paulo. Eliete está internada na UTI do hospital de campanha do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), com Covid-19.

“Começou com uma tosse, dor na garganta, na cabeça e no corpo, tentou fazer o teste e não conseguiu, só depois de 7 dias. Testou positivo, começou a fazer acompanhamento, fez tomografia que mostrou comprometimento no pulmão. O médico passou a medicação, mas a falta de ar não melhorou. Procurou o Into e já ficou internada, saturando muito baixo 85, 87”, conta Patrícia.

A sobrinha dela, Patrícia de Andrade Bomfim, diz que os primeiros sintomas apareceram no dia 21 de maio, mas ela só conseguiu fazer o teste na farmácia no dia 26. No dia 30, foi internada com 90% do pulmão comprometido.

“Estamos passando por um momento de muita tribulação, não quero que a minha tia seja só mais um número, nós queremos muito salvar a vida dela”, afirma.

“Internamos meu tio com 70% do pulmão comprometido e hoje o médico ligou dizendo que ele também precisou descer para a UTI, pra usar a VNI por mais tempo. A minha tia, que cuida minha avó, também testou positivo. Minha vó não está mais transmitindo, só que como ela foi fumante muito tempo está debilitada”, lamenta.

Último boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), dessa quarta-feira (9), apontou que dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados no estado, 43 estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos subiu para 40,5%. Os leitos de UTI estão concentrados na capital, com 80 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.